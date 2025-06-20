لندن : وافق ليفربول بطل الدوري الإنكليزي في كرة القدم على التعاقد مع الظهير الأيسر الشاب لبورنموث المجري ميلوش كيركيز، مقابل 50 مليون جنيه استرليني (54 مليون دولار) بحسب ما ذكرت تقارير صحافية الجمعة.

ويتوقع أن يسافر كيركيز إلى مقاطعة ميرسيسايد للخضوع لفحص طبي من أجل إكمال صفقة انتقاله.

ولفت ابن الحادية والعشرين انظار بطل الدوري الإنكليزي الموسم المنصرم، بعد تقديمه أداء مميزا مع بورنموث، إذ سجل هدفين و5 تمريرات حاسمة في 38 ظهورا له في برميرليغ.

وكان المدير الرياضي في ليفربول روبرت هيوز قد جلب كيركيز إلى بورنموث من ألكمار الهولندي، خلال فترة عمله في ملعب فيتاليتي.

وبدأ كركيز، الصربي المولود، مشواره مع غيور المجري، قبل الانتقال إلى ميلان حيث أخفق في فرض نفسه مع الفريق الإيطالي.

انضم إلى ألكمار في 2022 ثم انتقل إلى الدوري الإنكليزي من بوابة بورنموث بعدها بسنة.

ويطرح قدوم صاحب 23 مباراة دولية إلى ليفربول أسئلة حول مستقبل الاسكتلندي أندي روبرتسون الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.

وسيكون كركيز آخر المنتقلين إلى ليفربول، في صيف انتقالات واعد لتشكيلة المدرب الهولندي أرنه سلوت.

ضم الظهير الأيمن الهولندي جيريمي فريمبونغ من باير ليفركوزن الألماني للحلول بدلا من الدولي ترنت ألكسندر أرنواد الراحل إلى ريال مدريد الإسباني.

ويبدو ليفربول قريبا من التعاقد مع صانع الألعاب الألماني الدولي فلوريان فيرتس من ليفركوزن أيضا، مقابل صفقة قياسية بريطانية تناهز 116 مليون جنيه بحسب تقارير.