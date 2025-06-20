فيلادلفيا (الولايات المتحدة) : يسعى إنتر ميلان الإيطالي إلى تصحيح مساره في الجولة الثانية من مسابقة كأس العالم للأندية بكرة القدم حين يلتقي أوراوا ريد دايموندز الياباني السبت على ملعب لومين فيلد في سياتل، والأمر ذاته بالنسبة ببوروسيا دورتموند الألماني في مواجهة ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي على ملعب تي كيو أل ستاديوم في سينسيناتي.

بعد التعادل مع مونتيري المكسيكي 1 1 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة، أصبح إنتر أول فريق إيطالي لا ينجح بالفوز في مباراة ضمن المسابقة، وذلك بعدما خاض مباراتين في نسخة عام 2010 التي حقق لقبها، وسبقه غريمه ميلان إلى اللقب في 2007، في حين فاز يوفنتوس على العين الإماراتي 5 0 في الجولة الأولى من النسخة الحالية.

ولا يزال مدرب إنتر الجديد مدافعه الدولي الروماني السابق كريستيان كيفو يبحث عن بداية جيدة في الحقبة الجديدة للإدارة الفنية خلفا لسيموني إينزاغي الذي حقق تعادلا لافتا مع فريقه الجديد الهلال السعودي أمام ريال مدريد الإسباني 1 1 ضمن .

وقد تبدو مواجهة أوراوا ريد دايموندز في المتناول، مع خسارة الفريق الياباني مباراتيه السابقتين في مواجهة فريق أوروبي (أمام ميلان 0 1 في 2007 وأمام مانشستر سيتي الإنكليزي 0 3 في 2023)، لكن فريق المدرب البولندي ماتشيي سكورجا الذي خسر أمام ريفر بلايت الأرجنتيني 1 3 يعلم أن خسارة ثانية تعني نهاية مشواره في المسابقة وأنه بحاجة إلى تحسين الخط الدفاعي الذي لم يحافظ على نظافة الشباك سوى مرة في المباريات الثماني الأخيرة.

ومن الممكن أن يلعب إنتر مباراته الثانية من دون لاعب وسطه التركي هاكان تشالهانأوغلو والظهير الأيمن الهولندي دنزل دمفريس الذي لعب دورا كبيرا في قيادته إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل الخسارة بخماسية نظيفة أمام باريس سان جرمان الفرنسي.

في المقابل، قد يستعيد الـ"نيراتزوري" خدمات مهاجمه الفرنسي ماركوس تورام في التشكيلة الأساسية، بعدما دخل بديلا في المباراة الماضية بعد أخبار عن عدم جاهزيته البدنية.

وبدا أن كيفو بدأ بتغيير النظام الذي اعتمده إينزاغي، إذ وعلى الرغم من أنه دخل المباراة بخطة 3 5 2، لكنه غيّرها إلى 3 4 2 1 في الشوط الثاني.

وعلّق على الأمر قائلا "يجب أن يكون لدينا حلولا مختلفة، مع لاعبي وسط مهاجمَين ومهاجم صريح، أو مهاجمَين مع لاعب وسط خلفهما".

ودفع المدرب الروماني في الشوط الثاني بلاعبَين جديدين هما الجناح الإسباني لويس هنريكي ولاعب الوسط الكرواتي بيتار سوتشيتش.

قال "لم يتدربا معنا كثيرا وكانا متاحين على الفور. حاولا تقديم أفضل ما لديهم اليوم. رأيت بعض الأمور الإيجابية، لكن من الواضح أن الأمر ليس سهلا عندما لا تكون الجاهزية في أفضل حالاتها. قدما أداء جيدا بالنظر إلى أنها كانت المرة الأولى لهما معنا".

وفي المجموعة عينها، يسعى ريفر بلايت إلى حسم تأهله بمواجهة مونتيري الذي قدّم نفسه بقوة في المباراة الأولى أمام إنتر.

وسيلعب الفريق بغياب لاعب الوسط الهجومي سيباستيان درويسي الذي سجل الهدف الأول في الفوز على أوراوا 3 1 ثم خرج بعد دقيقتين بسبب إصابة.

في المقابل، يعتمد مونتيري على خبرة قائده الإسباني سيرخيو راموس الذي سجل هدفا أمام إنتر.

قال مدربه ومواطنه دومينيك تورنت "يأتي (راموس) من كرة قدم نعرفها جيدا ولديه الكثير من الخبرة التي يمكنه أن ينقلها إلى زملائه. إنه قائد كل يوم".

فلوميننسي لمواصلة سلسلة اللاهزيمة

ويأمل دورتموند أن يتخطى ماميلودي صنداونز الذي حقق الفوز الإفريقي الوحيد في المسابقة حتى الآن، على أولسان الكوري الجنوبي بهدف نظيف، وذلك على ملعب تي كيو أل في سينسيناتي ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وستكون هذه أول مواجهة على الإطلاق لدورتموند مع فريق إفريقي، والأمر عينه بالنسبة إلى بطل إفريقيا 2016 أمام فريق أوروبي.

ويعوّل دورتموند على قوة هجومية كبيرة لم تُبرز نفسها في المباراة الأولى عندما سقط في فخ التعادل السلبي امام فلوميننسي البرازيلي، مع استمرار غياب المدافع نيكو شلوتربيك وقائده لاعب الوسط الدولي إيمري دجان بسبب الإصابة.