لوس انجليس (الولايات المتحدة) : حقق إنديانا بايسرز فوزا صريحا الخميس على ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 108 91، وفرض مباراة سابعة حاسمة في نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).

ورغم إصابة نجمه تايريز هاليبورتون، هيمن بايسرز على المباراة، خصوصا في ربعها الثاني حيث صنع فارقا كبيرا بلغ عشرين نقطة.

قبل ساعتين من المباراة، حصل هاليبورتون على الضوء الأخضر للمشاركة، اثر معاناته من إصابة في ربلة ساقه، عكرت مشواره في المبارتين الأخيرتين.

سجل 14 نقطة و5 تمريرات حاسمة وسرقتين، في مباراة شهدت لعبا جماعيا من الفريق المضيف.

وقال هاليبورتون "أردنا فقط تحقيق الفوز على أرضنا. لم نرغب بمشاهدة هؤلاء الشبان يحتفلون باللقب في ملعبنا".

تابع "كان ظهرنا إلى الحائط وقمنا بالرد. شارك العديد من الشبان في الفوز، كان أداء جماعيا وأنا فخور حقا بهذه المجموعة".

وكان أوبي توبين أفضل مسجل لدى بايسرز مع 20 نقطة، بينها أربع ثلاثيات من سبع محاولات، بعد نزوله بديلا ومشاركته في 23 دقيقة.

أضاف الكندي أندرو نيمهارد 17 نقطة والكاميروني باسكال سياكام 16 نقطة و13 متابعة لبايسرز الذي عوض خسارته آخر مبارتين وكان على وشك خسارة اللقب بحال سقوطه الخميس على أرضه.