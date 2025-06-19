اتلانتا : قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي للفوز على بورتو البرتغالي 2 1 الأربعاء على ملعب مرسيدس بنز في اتالانتا ضمن منافسات المجموعة الأولى لمسابقة كأس العالم للأندية بكرة القدم.

وسجل ميسي (37 عاما) هدف الفوز من ركلة حرة ساحرة في الدقيقة 54، بعدما كان زميله الشاب الفنزويلي تيلاسكو سيغوفيا أدرك التعادل مع بداية الشوط الثاني (47)، ردا على هدف التقدم في الاول لبورتو عبر الإسباني سامو أغيهووا (8 من ركلة جزاء).

وتقدم إنتر ميامي الذي كان تعادل مع الأهلي المصري سلبا في مستهل مبارياته إلى المركز الثاني برصيد 4 متساويا مع بالميراس البرازيلي المتصدر الذي كان فاز في وقت سابق على بطل افريقيا 2 0. ويقبع بورتو في المركز الثالث بنقطة وهي الحصاد ذاته للأهلي صاحب القاع.

وهو الفوز الرابع لإنتر ميامي الذي بات يحتاج لنقطة أمام بالميراس الإثنين المقبل للعبور إلى ثمن النهائي، في مبارياته الـ 12 الاخيرة في مختلف المسابقات، مقابل 3 تعادلات و5 هزائم، والثالث له خارج معقله منذ 19 نيسان/أبريل.

وسبق لميسي ان واجه بورتو مرة واحدة عندما كان يدافع عن ألوان فريقه السابق برشلونة الإسباني وذلك في نهائي الكأس السوبر الاوروبية في آب/أغسطس عام 2011، فسجل هدفا ومرر كرة حاسمة في الفوز بهدفين نظيفين.

وفضّل الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو مدرب إنتر الاعتماد على مواطنه مارسيلو ويغاند في الجهة اليمنى من الدفاع وبنجامان كريماشي في خط الوسط لمواجهة بورتو. في حين جلس الارجنتينيان الآخران فيديريكو ريدوندو وتوماس أفيليس على مقاعد البدلاء.

في المقابل، لم يجرِ الأرجنتيني مارتن أنسيلمي مدرب بورتو أي تغيير على التشكيلة التي تعادلت مع بالميراس البرازيل وأبقى على أسلوب 3 4 3.

بكّر بورتو في التسجيل بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" لاحتساب ركلة جزاء اثر خطأ من اليوناني نواه آلن على جواو ماريو، ترجمها المهاجم الإسباني سامو أغيهووا بنجاح برغم أن الحارس الأرجنتيني أوسكار أوستاري لمس الكرة (9).

وأهدر المهاجم الاورغوياني لويس سواريس فرصة إدراك التعادل بداية بعد انفرادية اثر تمريرة من ميسي صدها الحارس كلاوديو راموس (19)، ليعود الاخير وينقذ فريقه قبل نهاية الشوط الاول بسيناريو مشابه أمام كريمساكي (35).

وحال المدافع الاوروغوياني ماكسيميليانو فالكون من دون تعميق جراح إنتر بعدما أنقذ برأسه من باب المرمى تسديدة قوية من رودريغو مورا (39)، قبل أن يقف القائم سدا منيعا امام تسديدة الارجنتيني آلن فاريلا (44).

ولم يكد الحكم يطلق صافرة الشوط الثاني حتى أدرك إنتر التعادل بعد لعبة جماعية رائعة أنهاها الشاب الفنزويلي تيلاسكو سيغوفيا بتسديدة قوية يقدمه اليمنى في الزاوية الصعبة (47).

وسدد ميسي ركلة حرة من مسافة بعيدة مرت بجائب القائم (51)، قبل أن يعاقب حارس بورتو من باب منطقة الجزاء بأخرى ساحرة في الزاوية الصعبة مانحا التقدم لفريقه (54).

واقترب أفضل لاعب في العالم 8 مرات من البرازيلي جونينيو كأفضل مسجل من الركلات الحرة في آخر 30 عاما (68 تسديدة لميسي مقابل 77 للبرازيلي).

وخرج ويغاند مصابا ودخل أفيليس بدلا منه (63)، فيما انقذ اوستاري فريقه من تسديدة البديل البرازيلي وليام غوميش (75).

وتلقى إنتر ضربة معنوية جديدة باصابة مدافعه الأخر إيان فراي في الدقيقة 79 وحلّ فافا بيكو من هاييتي بدلا منه.