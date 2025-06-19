نيويورك : مدّد الأهلي المصري سجله القياسي السلبي بخسارته الـ15 في مسابقة كأس العالم للأندية بكرة القدم، والأولى له في الولايات المتحدة أمام بالميراس البرازيلي 0 2، الأربعاء على ملعب ميتلايف ضمن منافسات المجموعة الأولى.

سجل الفلسطيني وسام أبو علي خطأ في مرماه (49) والبديل الأرجنتيني فلاكو لوبيس (59) هدفي بالميراس الذي رفع رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة مؤقتا قبل مواجهة إنتر ميامي بقيادة نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي وبورتو البرتغالي لاحقا، فيما تجمد رصيد الأهلي عند نقطة إثر تعادله مع إنتر ميامي سلبا في الجولة الأولى.

ويبقى للأهلي فرصة أخيرة بمواجهة بورتو في 23 حزيران/يونيو على الملعب عينه.

ومدد بطل الدوري المصري رقمه السلبي في عدد الخسارات ضمن المسابقة، بعدما تجرّع هزيمته الـ15، علما أنه ثاني أكثر الفرق تحقيقا للانتصارات (10 بعد ريال مدريد الإسباني بـ12 انتصارا).

ويحمل الأهلي رقما سلبيا قياسيا إضافيا، هو تلقيه 41 هدفا حتى الآن في 27 مباراة ضمن المسابقات.

وسط أجواء حارة في نيويورك، لم يقدّم الفريقان في الشوط الأول ما يشفع لأي منهما بالتقدّم في النتيجة، حيث فشلا في التسديد على المرميين طوال 45 دقيقة.

وتأثر الخط الهجومي للأهلي بغياب هداف الدوري في الموسم الماضي إمام عاشور الذي أصيب بكسر في عظمة الترقوة في مواجهة إنتر ميامي، كما لاعب الوسط أحمد نبيل (كوكا) بسبب معاناته من كدمة في الركبة، بالإضافة إلى طاهر محمد طاهر لإصابته بشدّ في العضلة الأمامية.

ولم يظهر الأهلي بالنجاعة الهجومية ذاتها التي بدا عليها في الشوط الأول أمام إنتر ميامي، فغاب كليا في الشوط الثاني الذي ظهر خلاله حارسه محمود الشناوي بتألقه في الذود عن مرماه.

وتغيّرت النتيجة في بداية الشوط الأول حين سجل أبو علي هدفا لكن بالخطأ في مرماه أثناء محاولته تشتيت كرة من ركلة حرة (49).

وفي الدقيقة 59، لعب الأهلي ركلة حرة أبعدها الدفاع وانطلق منها الفريق البرازيلي بهجمة مرتدة وصلت إلى ماوريسيو الذي مرر كرة طويلة نحو لوبيس المنفرد، سجل على إثرها الثاني (59) بعد دخوله مطلع الشوط الثاني.

وتوقفت المباراة مباشرة بعد الهدف بعدما طلب الحكم من اللاعبين الدخول إلى غرف الملابس بعد إنذار بسبب سوء الاحوال الجوية. وهي المرة الثالثة التي تتوقف فيها مباراة خلال المسابقة لليوم الثالث تواليا.

وتنص بروتوكولات السلامة العامة المعتمدة في الولايات المتحدة على تعليق الفعاليات الرياضية الخارجية لمدة لا تقل عن 30 دقيقة عند رصد البرق أو سماع الرعد.