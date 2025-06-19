Mugello (إيطاليا) : يبدو الاسباني مارك ماركيس، بطل العالم ست مرات، مرشحا فوق العادة لمواصلة نتائجه اللافتة هذا الموسم والتتويج بسباق جائزة إيطاليا الكبرى، الجولة التاسعة من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي، على حلبة موجيلو، معقل فريقه دوكاتي.

ورغم فوزه بـ66 سباقا في بطولة العالم للدراجات النارية، إلا أن ماركيس البالغ من العمر 32 عاما لم يفز إلا مرة واحدة عام 2014 على حلبة موجيلو الدولية المهيبة (5.250 كلم).

في موسمه الأول على متن دراجة دوكاتي العام الماضي، أنهى الدراج الكاتالوني السباق بفارق ضئيل عن منصة التتويج (المركز الرابع)، وفوق كل ذلك، فقد قاس الحماس الجماهيري الذي ينحدر من تلال توسكانا عندما تقود دراجة دوكاتي.

على بعد أقل من ساعة من المقر الرئيسي للعلامة التجارية الإيطالية في بورغو بانيغالي، على مشارف بولونيا، يتحول لون موجيلو إلى اللون الأحمر كل أوائل الصيف للتناغم مع ألوان دوكاتي.

التوقعات أعظم حيث يتصدر مارك ماركيس البطولة العالمية ويدخل السباق بعد عطلة نهاية أسبوع تاريخية في سباق جائزة أراغون الكبرى في إسبانيا حيث فاز بسباقه الرابع هذا الموسم معززا ريادته على المنافسات من الجمعة إلى الأحد، من التجارب الحرة إلى الجائزة الكبرى، بينها التجارب التأهيلية وسباق السرعة والإحماء!.

بات ماركيس في أراغون أول دراج يسيطر على التجارب الحرة وينطلق من المركز الاول ويفوز بالسباق منذ أن حقق الانجاز ذاته في جائزة ألمانيا عام 2015.

وكان آخر دراج يحقق مثل هذا الإنجاز هو ماركيس نفسه، على حلبة ساكسنرينغ (ألمانيا)، حيث سيحاول تكرار الإنجاز الشهر المقبل، بعد مرحلتي موجيلو (إيطاليا) وأسن (هولندا)، حيث سيكون مرة أخرى المرشح الأوفر حظاً للفوز.

قال عقب الفوز "نعم، كانت عطلة نهاية أسبوع لا تصدق"، لكنه حذر من أنه "لن يكون من السهل تكرار نهاية أسبوع مثل هذه".

وأضاف "لكننا سنقاتل، نحن في حالة جيدة وهذه الحلبة تسمح لدراجات دوكاتي بتقديم أفضل أداء لها".

أي شيء آخر غير الفوز على أرضه في هذه الجولة التاسعة من الموسم سيكون بمثابة صفعة لدوكاتي ودراجه النجم.

هاتريك بانيايا

وخاصة أن العلامة التجارية الإيطالية فازت بالنسخ الثلاث الأخيرة من الجائزة الكبرى "لها" بفضل مواطنها فرانتشيسكو بانيايا (2022، 2023، 2024).

ويحتل "بيكو" حاليا المركز الثالث في البطولة بفارق 93 نقطة خلف مارك ماركيس، وتلقى ضربة معنوية بعد حصوله على المركز السادس عشر في جائزة فرنسا الكبرى وانسحابه في سيلفرستون. عودته إلى الأراضي المألوفة لا يمكن أن يعود عليه إلا بالنفع.

وذكَّر بطل العالم مرتين (2022 و2023) قائلا "أتطلع بفارغ الصبر لخوض السباق، ليس فقط لأننا كنا سريعين جدا وتنافسيين جدا في السنوات الأخيرة، ولكن أيضا لأن ما يحدث حول هذا السباق هو خاص في كل مرة".

ورغم انتصاراته الثلاثة على حلبة توسكانا، فمن غير المرجح أن يتمكن بانيايا من جعل الجماهير تنسى مواطنه الاسطورة فالنتينو روسي، حامل الرقم القياسي في الانتصارات في موجيلو (تسعة انتصارات بينها سبعة في الفئة الأولى)، في كل مرة في جو قريب من الهستيريا.

مع انتهاء الثلث الأول من الموسم، لا يزال من المبكر جدا التكهن بمن سيفوز باللقب العالمي، لكن من الممكن أن يكون اسم البطل هو ماركيس.

فمارك يتصدر الترتيب العام بفارق 32 نقطة فقط أمام شقيقه الأصغر أليكس دراج دوكاتي غريزيني بفضل ثباته المذهل (خمس منصات تتويج، ودائما بين المراكز الستة الأولى، وانسحاب واحد فقط).