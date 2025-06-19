اتلانتا (الولايات المتحدة) : أكّد المدرب الأرجنتيني خافيير ماسشيرانو جاهزية مواطنه ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأميركي لمواجهة بورتو البرتغالي الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الأولى من كأس العالم للأندية بكرة القدم، على الرغم من ظهور بعض علامات الانزعاج عليه خلال التدريبات.

وانتشر مقطع فيديو يُظهر ميسي وهو يلمس ساقه اليسرى خلال حصة تدريبية الأربعاء، لكن ماسشيرانو أكد أن النجم المخضرم جاهز لخوض ثاني مباريات الفريق في أتلانتا.

وقال المدرب للصحافيين "رأيت هذا الفيديو خلال الرحلة من ميامي إلى أتلانتا، ولكن ليو بحالة جيدة، لقد تدرب وأكمل الحصة التدريبية كاملة. صحيح أنه لمس ساقه، وأحيانا يفعل الناس ذلك، لكن لا توجد أي مشكلة، هو جاهز وبالطبع سيلعب غدا".

وأشار المدرب إلى أن زميل ميسي السابق في برشلونة الإسباني، جوردي ألبا، سيكون متاحا بعد أن غاب عن مباراة الافتتاح التي انتهت بالتعادل السلبي أمام الأهلي المصري بسبب الإصابة.

وأضاف "سوف نقيّم ما هو الأفضل لنا، سواء بدأ أساسيا أم لا. في الحقيقة، أنا أعرف القرار بالفعل... لكنني لن أخبركم".

وقال ماسشيرانو إن مفتاح الفوز أمام بورتو، وهو فريق معتاد على المشاركة في دوري أبطال أوروبا، سيكون في السيطرة على الاستحواذ.

وأوضح زميل ميسي السابق كلاعب "لدينا لاعبون يشعرون براحة أكبر عندما تكون الكرة بحوزتهم، حين يهيمنون ويسيطرون على إيقاع اللعب".

وتابع "نحن نواجه فريقا معتادا أيضا على ذلك، فريق من مستوى عال. لكن في النهاية، على أرضية الملعب، نحن 11 ضد 11. سنحاول إيقاف نقاط قوتهم واستغلال نقاط ضعفهم وتقديم مباراة رائعة لتحقيق نتيجة جيدة".

من جهته، أقرّ سيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط إنتر ميامي وأحد الفائزين بلقب كأس العالم 2010، بأن المباراة ستكون صعبة في ملعب مرسيدس بنز.

وقال بوسكيتس للصحافيين "لديهم لاعبون جيدون جدا وقد عزّزوا صفوفهم. ونعلم أن المواجهة ستكون صعبة للغاية. هم فريق ينافس كل عام على الدوري أمام فرق كبيرة مثل سبورتينغ وبنفيكا".