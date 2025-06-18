فيلادلفيا (الولايات المتحدة) : سقط الوداد البيضاوي المغربي في اختباره الأول أمام مانشستر سيتي الإنكليزي 0 2 الأربعاء على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد في فيلادلفيا ضمن منافسات المجموعة السابعة من مسابقة كأس العالم للأندية لكرة القدم.

سجل لاعب الوسط فيل فودن (2) والجناح البلجيكي جيريمي دوكو (42) هدفي المباراة التي مالت لصالح سيتي منذ البداية على الرغم من بعض الهجمات غير المكتملة من جانب الفريق المغربي.

ولم يتمكن الوداد من جعل المباراة "صعبة" على سيتي كما أراد مدربه محمد أمين بنهاشم في المؤتمر الصحافي الثلاثاء، فحقق الفريق الإنكليزي فوزا أول في "بداية الموسم" كما اعتبره مدربه الإسباني بيب غوارديولا.

وكان غوارديولا الذي أنهى مع فريقه الموسم الماضي من دون أي لقب للمرة الأولى منذ ثمانية أعوام، أشار في مؤتمر صحافي قبل المباراة إلى أنه يعتبر مونديال الأندية "بداية الموسم"، موضحا أن "ما حدث في الماضي، سواء كان جيدا أو سيئا" يُنسى".

واعتمد بنهاشم محمد على ثلاثة لاعبين من تعاقداته الجديدة، هم المدافعان البرازيلي غيليرمي فيريرا والهولندي بارت مايرس كما الدولي السابق نور الدين أمرابط، فيما أبقى المهاجم البوركينابي عزيز كي على مقاعد الاحتياط.

في المقابل، دخل غوارديولا المباراة بلاعبَين من التعاقدات الأربعة الجديدة، حيث أشرك لاعبَي الوسط الفرنسي ريان شرقي والهولندي تيجاني رايندرس لأول مرة.

ولم يهمل سيتي منافسه أكثر من ثلاث دقائق لافتتاح التسجيل حين لعب البرازيلي سافينيو عرضية أبعدها الحارس مهدي بنعبيد وتهيّأت أمام فودن الذي تابعها بسهولة في الشباك (3).

وحاول الجنوب إفريقي ثيمبنكوسي لورتش مخادعة الحارس البرازيلي إيدرسون بتسديدة من منتصف الملعب لكن الأخير عاد إلى مرماه والتقط الكرة (15).

وجرّب قلب الدفاع الهولندي نايثن أكيه تسجيل الثاني برأسية بعد كرة وصلته من الركنية لكنها مرّت قريبة من القائم الأيسر للمرمى (19).

وسنحت أمام الوداد فرصة التعديل حين وصلت الكرة إلى ثيمبنكوسي الذي انفرد وراوغ البرازيلي فيتور ريس لكنه لم يحافظ على توازنه، فلعبها إلى مواطنه كاسيوس مايلولا الذي سددها من مسافة قريبة من إيدرسون الذي تصدى لها (32).

وتصدى الحارس بنعبيد لتسديدة قريبة من فودن أبقى فيها فريقه بأجواء المباراة (38).

لكن ذلك لم يدم سوى لأربع دقائق، حين عزز دوكو النتيجة بهدف ثان بعد انطلاقه من خلف المدافع عبد المنعم بوطويل وتسديده من داخل المنطقة إثر كرة ركنية لعبها فودن (42).

وقرر بنهاشم إجراء تغيير في الخط الهجومي مطلع الشوط الثاني، فأدخل محمد الرايحي بدلا من مايلولا (46).

وجرّب لورتش حظه بتسديدة من على مشارف المنطقة لم تكن بالدقة الكافية للوصول إلى المرمى (47).

وأنقذ الحارس بنعبيد فريقه من الثالث حين تصدى لتصويبة دوكو الذي انفرد إثر خطأ من المدافع فيريرا (55).

وهدأت وتيرة اللعب من الجانبين حتى جرّب البديل النروجي إرلينغ هالاند بتسديدة من داخل المنطقة فوق العارضة (75).

وأوقف الحكم المباراة لنحو دقيقة بسبب دخان "الشماريخ" التي أشعلها مشجعو الوداد (78)، ثم أشهر بطاقة حمراء للمدافع ريكو لويس بعد تدخل قاس على البديل الغاني صامويل أوبينغ (88).