لندن : أكد رئيس نادي توتنهام لكرة القدم دانيال ليفي انه غير نادم على تعيين المدرب الاسترالي أنج بوستيكوغلو، مدافعا كذلك عن قرار إقالته اثر نهاية الموسم.

قاد بوستيكوغلو النادي اللندني للفوز بباكورة ألقابه منذ 17 عاما من خلال التتويج بمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الشهر الماضي.

لكن ذلك لم يشفع بالاسترالي لتجنب قرار الاطاحة به بعد إنهائه الدوري الإنكليزي في المركز السابع عشر.

ولقي قرار إقالة بوستيكوغلو وتعيين الدنماركي توماس فرانك ردود خلفا له ردود فعل متفاوتة من مشجعي توتنهام.

وأوضح ليفي "لستُ نادما على تعيين أنج، أنا ممتن جدا له. في موسمه الأول احتل المركز الخامس وفي موسمه الثاني كنا في غاية السعادة للفوز بكأس".

وتابع "لكن علينا أن ننافس في جميع المسابقات، وارتأينا أننا بحاجة الى تغيير.

"عاطفيا كان الامر صعبا لكننا نشعر بأننا قمنا بالقرار الصائب من أجل النادي".

لم يفز توتنهام بلقب الدوري الإنكليزي منذ عام 1961، كما لم يسبق له الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وأضاف "لقد فزنا بكأس أوروبية، لكنه ليس كافيا.

"الأهم هو ما لم نفعله. علينا الفوز بالدوري. نريد الفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز. نريد الفوز بدوري أبطال أوروبا. نريد الفوز".

يحافظ ليفي على منصبه في توتنهام منذ أكثر من 25 عاما، ليصبح فرانك المدرب الدائم الثالث عشر للفريق في هذه الفترة.

وقال "عندما يكون لديك مدرب جديد، فإنها دائما بداية جديدة. (هناك) دائما أفكار مختلفة ولكننا نريد البناء على النجاح الذي حققناه بالفوز بكأس في الموسم الماضي".