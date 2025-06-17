فيلادلفيا (الولايات المتحدة) : تحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم الصربي للهلال السعودي ألكسندر ميتروفيتش أمام ريال مدريد الإسباني، الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية بكرة القدم.

ونشر الهلال بيانا مقتضبا عبر حسابه على "أكس" قال فيه "تواجد اللاعب ميتروفيتش في العيادة، وذلك نظير شعوره بآلام في عضلة الساق الخلفية".

ولم يعلن النادي تفاصيل إضافية حول ما إذا كان ثاني هدافي الدوري السعودي في موسم 2023 2024 قادرا على المشاركة أمام ريال.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن ميتروفيتش غاب عن التمارين الأخيرة للهلال الثلاثاء، وأنه لن يشارك في مواجهة ريال.

ويُعدّ ميتروفيتش (30 عاما) أهم لاعبي الهلال الهجوميين، إذ سجل 68 هدفا وقدم 15 تمريرة حاسمة في 79 مباراة ضمن مختلف المسابقات منذ انتقاله إلى السعودية في 2023 قادما من فولهام الإنكليزي.

وغاب المهاجم الدولي عن العديد من مباريات فريقه هذا الموسم بسبب الإصابة، لكنه سجل 19 هدفا في 23 مباراة كسادس هدافي الدوري.