برلين : اعتذرت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الاولى عالميا عما صرّحت به خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته عقب خسارتها نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية أمام الأميركية كوكو غوف الثانية، في حديث لقناة "يوروسبورت" الثلاثاء.

بعد خسارتها في ثلاث مجموعات أمام غوف 7 6 (7 5) و2 6 و4 6 في نهائي ثانية البطولات الأربع الكبرى في السابع من الشهر الحالي، انتقدت سابالينكا بشدة مستوى اللعب، معتبرة أنه لو قُدّر للبولندية إيغا شفيونتيك التغلي عليها في الدور نصف النهائي، فإن المتوجة أربع مرات في باريس كانت ستفوز في النهائي ضد الأميركية.

ردّت غوف في مؤتمرها الصحافي بعد لحظات، قائلة "لست موافقة"، مذكرة الجميع أنها تغلبت على شفيونتيك في الدور نصف النهائي في دورة مدريد للألف نقطة في وقت سابق من موسم الملاعب الترابية.

واضافت "بالنظر إلى أداء أرينا في الأسابيع الأخيرة، كانت المرشحة الأوفر حظا. ومن منظور إحصائي بحت، ولأنها المصنفة الأولى عالميا، أعتقد أنها المنافسة الاصعب لمواجهتها".

وتابعت ابنة الـ 21 عاما "إيغا هي حاملة اللقب، لذا مهما كانت هوية منافستي، كانت ستكون مباراة صعبة".

أصرّت سابالينكا بعد مباراة نهائية عاصفة، في إشارة إلى غوف "أعتقد أنها فازت بالمباراة، ليس لأنها لعبت بشكل رائع، ولكن لأني ارتكبت العديد من الأخطاء".

قالت سابالينكا عشية مشاركتها في دورة برلين (500 نقطة) لقناة "يوروسبورت": "كان تصرفا غير احترافي مني. أطلقت العنان لمشاعري. أندم بشدة على ما قلته في تلك اللحظة. جميعنا نرتكب أخطاء".

وأضافت اللاعبة التي تبلغ 27 عاما وما زالت تبحث عن فوزها الاول في باريس "كتبتُ إلى كوكو بعد ذلك، ليس فورا، بل بإيجاز. أردت الاعتذار والتأكد من أنها تعلم أنها تستحق الفوز بالبطولة وأني أحترمها".

واختتمت سابالينكا المتوجة بثلاثة ألقاب في الغراند سلام (أستراليا 2023 و2024، وفلاشينغ ميدوز الاميركية 2024) "لم أنوي أبدا مهاجمتها. كنت عاطفية للغاية وغير ذكية خلال ذلك المؤتمر الصحافي".