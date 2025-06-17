اتلانتا (الولايات المتحدة) : وصف مدرب تشلسي الانكليزي لكرة القدم الإيطالي إنتسو ماريسكا أجواء المباراة الافتتاحية للـ"بلوز" في كأس العالم للأندية الاثنين بأنها "غريبة" بعد الفوز على لوس أنجليس أف سي أمام قرابة 50 ألف مقعد فارغ.

واستهل تشلسي المتوج بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" مغامرته على الأراضي الأميركية بفوز 2 0 في ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا بحضور 22 ألف مشجع فقط، في حين أن الملعب يتسع لـ 71 ألفا.

قال ماريسكا "كانت الأجواء غريبة بعض الشيء، فالملعب كان شبه فارغ، وليس ممتلئا".

وأضاف "نحن محترفون وعلينا التكيّف مع الوضع ومع الأجواء...".

وتابع "من المهم سلوك اللاعبين وموقفهم، وقد أظهروا مرة أخرى مدى احترافيتهم".

وأكد المدرب البالغ 45 عاما أن فريقه كان يتوقع حضورا جماهيريا أكبر، لكنه يأمل في أن يتحقق ذلك في مباراته الثانية أمام فلامنغو البرازيلي في فيلادلفيا.

وأردف "لقد استعددنا لهذه المباراة أيضا معتقدين أن الأجواء مختلفة بعض الشيء، ولكن لا شك أن المباراة القادمة ستكون رائعة، لأننا نعلم أن الفرق البرازيلية دائما ما تجذب عددا كبيرا من المشجعين".

تابع أكثر من 60 ألف متفرج المباراة الافتتاحية بين إنتر ميامي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والأهلي المصري السبت التي انتهت بالتعادل السلبي، بينما حضر 80 ألفا إلى ملعب روز بول في باسادينا الأحد لمتابعة مباراة باريس سان جرمان الفرنسي بطل أوروبا وأتلتيكو مدريد الإسباني (4 0).

وخلق عدد كبير من مشجعي بوكا جونيورز الأرجنتيني أجواء صاخبة في وقت لاحق الاثنين خلال التعادل مع بنفيكا البرتغالي 2 2 على ملعب هارد روك في ميامي.

خاض تشلسي مباراته الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي الإثنين خلال يوم عمل، في حين امتلأ ثلث ملعب مرسيدس بنز.

يبلغ متوسط حضور مشجعي أتلانتا يونايتد، وهو الفريق الأكثر شعبية في الولايات المتحدة، في الدوري قرابة 45 ألف مشجع في المباراة.

قال ستيف تشيروندولو مدرب لوس أنجليس "مباراة باريس سان جرمان ضد أتلتيكو، أمام حشد كبير في روز بول... لذلك لا أعرف إن كان عدد المشجعين في لوس أنجليس الذين يتابعون هذه البطولة أكثر من هنا، أم أن الأمر يتعلق بمباراتي الليلة".

رغم ذلك، اعتبر المدرب الأميركي البالغ 46 عاما انه من السابق لأوانه الحكم على بطولة فيفا الموسعة الجديدة بناء على مباراة واحدة فقط.

وأضاف "بشأن الحضور الجماهيري، أعتقد أنه يختلف من مباراة لأخرى، لذا لا أعتقد أنه يجب علينا التحدث عن هذا الآن".