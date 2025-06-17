سياتل (الولايات المتحدة) : بدأ عملاق الأرجنتين وأميركا الجنوبية ريفر بلايت مشواره في مونديال الأندية لكرة القدم بحلته الجديدة الموسعة بقوة من خلال فوزه على أوراوا ريد دايموندز الياباني 3 1 الثلاثاء في سياتل بولاية واشنطن، وذلك في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة.

وأعلن الفريق الأرجنتيني الفائز بلقب كأس ليبرتادوريس أربع مرات، آخرها عام 2018، وبكأس إنتركونتيننتل التي كانت تجمع بطلي أميركا الجنوبية وأوروبا، عام 1986، عن نفسه بقوة بقيادة مدربه لاعبه السابق مارسيلو غاياردو، معقدا مهمة منافسه الياباني في مجموعة تضم إنتر الإيطالي وصيف بطل دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم ومونتيري المكسيكي اللذين يلتقيان لاحقا الثلاثاء في باسادينا بولاية كاليفورنيا.

وفي أول مواجهة على الإطلاق مع بطل دوري أبطال آسيا ثلاث مرات، آخرها عام 2022، كان ريفر بلايت الأفضل بشكل واضح في بداية اللقاء واقترب من افتتاح التسجيل منذ الدقيقة التاسعة لكن الحظ عاند سيباستيان دريوسي بعدما ارتدت تسديدته البعيدة من القائم الأيسر.

لكن سرعان ما عوض هذه الفرصة وهز شباك الحارس شوساكو نيشيكاوا برأسية لفاكوندو كوليديو بعد عرضية من ماركوس أكونيا (12).

لكن أداء الفريق الأرجنتيني تراجع بعد ذلك وسمح لمنافسه بالتقدم نحو منطقته واعتقد أنه أدرك التعادل عبر رأسية للنروجي ماريوس هويبراتن لكن الهدف ألغي بداعي التسلل (32)، ثم اختبر تاكورو كانيكو حظه من خارج المنطقة لكن الحارس فرانكو أرماني كان له بالمرصاد (42).

لكن مع انطلاق الشوط الثاني، وجه الفريق الأرجنتيني ضربة لمنافسه بتسجيله الهدف الثاني من رأسية لدريوسي الذي استفاد من خطأ في لعب الكرة للحارس بالرأس من قبل اهويبراتن ليحولها في الشباك (48)، لكن فرحته لم تكن كاملة إذ أصيب خلال التحام بنيشيكاوا واضطر لترك الملعب.