لندن : عانى الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف عالميا، بعض الشيء لبلوغ الدور الثاني من دورة كوينز العشبية الإنكليزية لكرة المضرب (500 نقطة) التي تشكل تحضيرا لدفاعه عن لقب بطولة ويمبلدون، وذلك في أول ظهور له بعد تتويجه بطلا لرولان غاروس للعام الثاني تواليا.

ويخوض ابن الـ22 عاما الدورة التي أحرز لقبها عام 2023، بمعنويات مرتفعة جدا بعد فوزه التاريخي على الإيطالي يانيك سينر الأول عالميا في نهائي بطولة رولان غاروس بخمس مجموعات بعدما كان متخلفا بمجموعتين، محتفظا باللقب بعد أطول نهائي في تاريخ ثانية البطولات الأربع الكبرى.

وبعدما حسم المجموعة الأولى من مباراته مع الأسترالي آدم وولتون 6 4 بكسره إرسال المصنف 86 عالميا في الشوط السابع، عانى ألكاراس في الثانية واحتاج إلى شوط فاصل لحسمها 7 6 (7 4)، منهيا اللقاء في ساعة و42 دقيقة ومحققا فوزه الرابع عشر تواليا امتدادا من دورة روما لماسترز الألف نقطة، والثالث والعشرين في آخر 24 مباراة والثامن والثلاثين هذا الموسم مقابل 5 هزائم.

ويلتقي ألكاراس الذي أحرز لقب بطولة ويمبلدون في الموسمين الماضيين، في اختباره التالي ضمن مسعاه للقب الخامس هذا الموسم والحادي والعشرين في مسيرته الشابة الأسترالي الآخر جوردان تومسون أو مواطنه خاومي مونار.