نيويورك : افتتح فلوميننسي البرازيلي وبوروسيا دورتموند الألماني المجموعة السادسة من مونديال الأندية لكرة القدم بحلته الجديدة الموسعة بتعادل سلبي الثلاثاء على ملعب "ميتلايف ستايدوم" في إيست راثرفورد بولاية نيوجيزري.

في أول مواجهة على الإطلاق بين الفريقين، كان فلوميننسي الطرف الأفضل معظم فترات اللقاء لكنه عجز عن الوصول إلى الشباك، ليحصل كل منهما على نقطة في مجموعة تضم أولسان الكوري الجنوبي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي اللذين يلعبان لاحقا على ملعب "إنتر أند كو" في أورلاندو بولاية فلوريدا.

ونظرا للفارق الفني والتاريخ، يبدو فلوميننسي ودورتموند الأوفر حظا للحصول على بطاقتي المجموعة المؤهلتين إلى الدور ثمن النهائي.

وكان فلوميننسي الطرف الأفضل في الشوط الأول بقيادة نجم دفاع تشلسي الإنكليزي وباريس سان جرمان الفرنسي السابق تياغو سيلفا وهدد مرمى الفريق الألماني في أكثر من مناسبة، لاسيما بالتسديد من خارج المنطقة، وكان الأكثر استحواذا والأكثر تسديدا بواقع 8 محاولات، بينها ثلاث بين الخشبات الثلاث، مقابل ثلاث لدورتموند من دون أن يصيب المرمى خلال الشوط الأول الذي انتهى من دون أهداف.

ولم يتغير الوضع في الشوط الثاني، إذ بقي الفريق البرازيلي الطرف الأخطر إن كان عبر هيركوليس الذي أطلق الكرة فوق العارضة (50) أو الأوروغوياني أغوستين كانوبيو الذي أهدر أخطر فرصة منذ بداية اللقاء حين سدد كرة ضعيفة بين يدي الحارس السويسري غريغور كوبيل بعدما وضعه إيفيرالدو في وقع ممتاز للتسجيل (58).

وحاول المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش تنشيط الفريق الألماني، فزج بالوافد الجديد الإنكليزي جوب بيلينغهام، شقيق نجم ريال مدريد الإسباني ودورتموند السابق جود بيلينغهام، وفيليكس نميشا بدلا من باسكال غروس وكريم أدييمي تواليا (59).

وتحسن أداء الفريق الألماني يعض الشيء وكان النمسوي مارسيل سابيتسر قريبا من وضعه في المقدمة بمحاولة من خارج المنطقة، لكن الحارس فابيو كان في المكان المناسب لإنقاذ فريقه من دون معاناة (64).

ورد فلوميننسي بفرصة مزدوجة بتسديدة بعيدة من إيفيرالدو تألق كوبيل في صدها ثم سقطت الكرة أمام نوناتو الذي كان في موقع مثالي للتسجيل لكن الحارس السويسري كان مجددا على الموعد (69).

ثم غابت الفرص الحقيقية عن المرميين حتى الوقت بدل الضائع حين اختبر نيكلاس زوله حظه من خارج المنطقة لكن الحارس البرازيلي فابيو كان له بالمرصاد (3+90)، ليبقى التعادل السلبي سيّد الموقف حتى صافرة النهاية.