فيلادلفيا (الولايات المتحدة) : اعتبر الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي الثلاثاء، أن الموسم الماضي كان "من أصعب المواسم" في مسيرته التدريبية، مشيرا إلى أن كأس العالم للأندية بكرة القدم بداية لموسم جديد وفرصة لفتح صفحة جديدة، وذلك قبل المباراة الأولى أمام الوداد المغربي الأربعاء.

وقال المدرب البالغ 54 عاما "إنها بداية الموسم. في الرياضة، ما حدث في الماضي، سواء كان جيدا أو سيئا، يُنسى، لذا نشعر أننا نبدأ موسما جديدا".

ويبدأ الفريق مشواره من ملعب لينكولن فاينانشال فيلد بمواجهة الوداد، أحد أبرز الأندية في شمال إفريقيا الذي تأهل إلى المسابقة بصفته بطلا سابقا لدوري أبطال إفريقيا، في مجموعة تضم أيضا العين الإماراتي ويوفنتوس الإيطالي.

وقال غوارديولا "كرة القدم تطورت كثيرا في جميع أنحاء العالم. جميع هذه الفرق تملك مواهب فردية".

وتابع "مثال جيد هو رياض محرز من الجزائر، يا إلهي، يا له من لاعب! لديهم لاعبون رائعون بالفعل".

وختم "نكن احتراما كبيرا لهم. شاهدنا كل ما استطعنا من مبارياتهم. لدينا خطة للمباراة، ونحن هنا لتقديم مسابقة جيدة ونبدأ غدا".

وتحدث غوارديولا عن الدولي جاك غريليش الذي استُبعد من قائمة الفريق المشاركة في المونديال، مشيرا إلى أنه بحاجة إلى استعادة شغفه بلعب كرة القدم.

وقال مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني السابق "جاك لاعب استثنائي. السبب الوحيد في عدم مشاركته الموسم الماضي هو قراراتي، بالطبع".

وأضاف "قررنا أن الأفضل له هو البقاء في مكان يمكنه فيه استعادة مستواه الذي قدّمه خلال موسم الثلاثية أو خلال مسيرته مع أستون فيلا".

وانضم غريليش إلى مانشستر سيتي في 2021، وبرز خلال موسم 2022 2023 الذي فاز فيه الفريق بدوري أبطال أوروبا، الدوري الإنكليزي وكأس الاتحاد. لكنه بدأ 10 مباريات فقط في الدوري الموسم التالي، وشارك أساسيا في 16 مباراة فقط في جميع المسابقات هذا الموسم.

وتابع غوارديولا "من دون غريليش، كان من الصعب أن نحقق ما أنجزناه في موسم الثلاثية، لكن الحقيقة أنه في الموسمين الأخيرين لم يلعب دقائق كثيرة".

وأوضح "عليه أن يعود للعب، ويستعيد ذلك الشعور بالحماس والترقب الذي يحتاجه اللاعب ليخوض مباراة كل ثلاثة أيام".

وعلى الرغم من استبعاده، لمّح غوارديولا إلى أن مستقبل غريليش ليس بالضرورة بعيدا عن ملعب الاتحاد "لا. لا أعلم، لكننا في الوقت الحالي قررنا أن لا يأتي معنا".

وأجرى مانشستر سيتي الذي أنهى الدوري في المركز الثالث، أربعة تعاقدات في سوق الانتقالات الأخيرة من أجل تجديد الدماء في الفريق استعدادا لكأس العالم للأندية.

وضمّ النادي لاعب الوسط الهولندي تيجاني رايندرس، صانع الألعاب الفرنسي الموهوب ريان شرقي، والظهير الأيسر الجزائري ريان آيت نوري، والحارس البديل ماركوس بيتينيلي.