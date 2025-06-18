لندن : عانى البريطاني جاك درايبر المصنف أول في بلاده لتخطي منافسه الأسترالي أليكسي بوبيرين 3 6 و6 2 و7 6 (7 5) الاربعاء وبلوغ ربع نهائي دورة كوينز الانكليزية في كرة المضرب استعدادا لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

وتفاجأ البريطاني المصنف ثانيا في الدورة، بالمستوى الذي قدمه الاسترالي في المجموعة الأولى التي حسمها الاخير بسهولة 6 3.

لكن درايبر رد التحية بأفضل منها في الثانية عندما حسمها في صالحه 6 2 معادلا النتيجة قبل ان يحتاج في الثالثة الحاسمة الى شوط فاصل تخلف فيه 2 4 وقلب الأمور في صالحه وفاز به 7 5 كاسبا المباراة في ساعتين و13 دقيقة وسط حرارة مرتفعة.

وقال درايبر "كانت مباراة صعبة، اريد توجيه التحية الى اليكسي الذي قدم كرة مضرب رائعة".

واضاف "لم تسر الامور جيدا في المجموعة الأولى، كنت في حاجة الى بعض الوقت للتأقلم على الملاعب العشبية".

ويأمل درايبر الذي بلغ نصف نهائي فلاشينغ ميدوز العام الماضي الى الذهاب بعيدا في بطولة ويمبلدون التي تنطلق نهاية الشهر الحالي بعد ان فشل في تخطي الدور الثاني في مشاركاته الثلاث السابقة، علما بأنه بلغ ثمن النهائي في بطولة استراليا المفتوحة ورولان غاروس هذا العام وارتقى الى المركز السادس في التصنيف العالمي.

ويلتقي درايبر في ربع النهائي مع مواطنه دانيال إيفانز المشارك ببطاقة دعوة أو الأميركي براندون ناكاشيما.