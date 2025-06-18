لندن : يستهل ليفربول حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنكليزي لكرة القدم باستقبال بورنموث الجمعة في 15 آب/أغسطس المقبل، فيما يحلّ أرسنال الوصيف ضيفا ثقيلا على مانشستر يونايتد في مواجهة افتتاحية نارية.

ويملك فريق المدرب الهولندي أرنه سلوت على ملعبه "أنفيلد" حظوظا وافرة لاقتناص النقاط الثلاث في مستهل مشواره في الموسم الجديد 2025 2026. لكن سيكون على النجم المصري محمد صلاح ورفاقه خوض مباراتين صعبتين في المرحلتين التاليتين، بداية أمام المضيف نيوكاسل ثم بمواجهة الضيف أرسنال بقيادة المدرب الإسباني ميكل أرتيتا.

بدوره، ستكون المباراة الاولى للدنماركي فرانك توماس مدرب توتنهام مع فريقه الجديد في الدوري في 16 آب/أغسطس المقبل بمواجهة بيرنلي الصاعد حديثا، فيما يخوض سندرلاند مباراته الاولى بعد العودة بمواجهة وست هام في اليوم ذاته.

سيكون مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب غوارديولا والذي أنهى الموسم الماضي خالي الوفاض، حريصا على تحقيق بداية جيدة أمام ولفرهامبتون على ملعب مولينو.

ويلتقي ليدز يونايتد ثالث الفرق الصاعدة إيفرتون الاثنين في 18 آب/اغسطس.

وفي أول استحقاقه له بعد موسم سابق كارثي، يبحث البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد عن بداية واعدة عندما يواجه ضيفه أرسنال في 17 آب/أغسطس.

وكان فريق "الشياطين الحمر" أنهى الموسم المنصرم في المركز الخامس عشر، وهو أسوأ مركز له منذ هبوطه في موسم 1973 1974. كما خسر نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" أمام مواطنه توتنهام (0 1).

يتألف الموسم الجديد من 380 مباراة تقام على مدار 33 عطلة نهاية أسبوع وخمس جولات في منتصف الأسبوع. ويختتم في 24 أيار/مايو.

أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز أن تاريخ انطلاق الموسم الجديد "يسمح بأقصى وقت راحة متاح للاعبين، 83 يوما صافيا، اعتبارا من نهاية موسم 2024 2025".