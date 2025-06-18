ميامي : رأى الإيطالي سيموني إينزاغي مدرب الهلال السعودي أن "كرة القدم العربية في تطور مستمر"، مشيدا باللاعبين المحليين بعد التعادل مع ريال مدريد الإسباني 1 1 الأربعاء على ملعب هارد روك ضمن منافسات المجموعة الثامنة من كأس العالم للأندية بكرة القدم.

وقدّم إينزاغي أوراق اعتماده سريعا في الظهور الرسمي الأول مع الهلال بعدما جاء من إنتر، فارضا التعادل على ريال مدريد الذي كان قريبا من الفوز في الدقائق الأخيرة لولا تصدي الحارس المغربي ياسين بونو لركلة جزاء نفذها الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي في الدقيقة 90+2.

وتحدث إينزاغي في المؤتمر الصحافي عن تفاجئه بأداء اللاعبين المحليين قائلا "أنا سعيد جدا باللاعبين العرب، باللاعبين السعوديين: سالم (الدوسري)، (حسان) التمبكتي، وناصر (الدوسري). إنهم لاعبون جيدون جدا. هؤلاء الثلاثة كانوا يعلمون منذ ثلاثة أيام فقط أنهم سيلعبون اليوم، وما فاجأني حقا هو الجوع والرغبة لدى الخمسة الآخرين الذين شاركوا الليلة".

وأردف "جميعهم كانوا يمتلكون الروح المناسبة، ونحن بحاجة إلى كل واحد منهم. لقد حصلت على ردّة فعل ممتازة من اللاعبين العرب".

واعتبر إينزاغي (49 عاما) الذي يخوض تجربته الأولى خارج إيطاليا بعدما درّب لاتسيو وإنتر، أن "كرة القدم العربية تتحسّن عاما بعد عام. البُنى التحتية التي يتم بناؤها، والتنظيم الموجود حاليا، كل ذلك مذهل. لقد وجدت ناديا رائعا، وهم يلبّون كل ما طلبته على المستوى التنظيمي ومع الطاقم (الفني). التنظيم لديهم ممتاز، وكرة القدم العربية في تطوّر مستمر".

وعلّق إينزاغي الذي خسر نهائي دوري أبطال أوروبا قبل نحو أسبوعين أمام باريس سان جرمان الفرنسي بخماسية نظيفة، على المباراة مع ريال مدريد قائلا "كانت مباراة جيدة. وبالنسبة لفريقي، أعتقد أن التشكيلة كانت ممتازة. أظن أننا نظمنا المباراة بشكل جيد وقدمنا أداء جيدا أمام ريال مدريد الذي يُعد من أقوى الفرق في العالم. لذا أنا سعيد. لا يمكنني أن أطلب أكثر من ذلك".

وعن المدرب شابي ألونسو الذي كانت هذه المباراة الظهور الأول له أيضا مع ريال مدريد، قال "أستطيع أن أرى مبادئ اللعب التي يحاول شابي أن يطبقها. أنا أقدّره كثيرا ومعجب به كشخص. ريال مدريد يحاول أن يلعب كرة قدم جميلة، وقد نظّم هذه المباراة بشكل جيد، لكنني أعتقد أنهم واجهوا خصما قويا الليلة".

وتابع "أعجبني فريقي هذا المساء. أظهروا شخصية قوية أمام ريال مدريد، وهذا ليس أمرا يحدث كل يوم، لذا أنا سعيد جدا بذلك".

وأشار المدرب الإيطالي إلى أنه سيتم تقييم حالة المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش خلال الأيام المقبلة لمعرفة ما إذا كان قادرا على المشاركة مع الفريق في المواجهة المقبلة أمام سالزبورغ النمسوي.