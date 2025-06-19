برلين : استهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة اولى عالميا استعدادها لبطولة ويمبلدون المقررة نهاية الشهر الحالي بفوزها على السويسرية ريبيكا ماساروفا 6 2 و7 6 (8 6) الخميس ضمن دورة برلين لكرة المضرب (500 نقطة)، في مباراة توقفت مساء الاربعاء بسبب الرطوبة الزائدة وسوء إنارة الملعب.

وخاضت سابالينكا (27 عاما) أولى مبارياتها منذ خسارتها نهائي بطولة رولان غاورس أمام الاميركية كوكو غوف قبل 12 يوما.

وتملك سابالينكا التي اعفيت من خوض الدور الاول على غرار المصنفات الاوليات 20 لقبا في مسيرتها لكنها لم تنجح قط في التتويج بأي لقب على ملاعب عشبية.

وتلتقي سابالينكا في الدور ربع النهائي مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الحادية عشرة أو التشيكية كاترينا سينياكوفا المتخصصة في منافسات الزوجي، بهدف بلوغ الدور نصف النهائي في برلين للمرة الاولى في مسيرتها.

في المقابل، احتاجت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا المتوجة ببطولة ويمبلدون عام 2023 والتي تقهقرت للمركز الـ 164 عالميا الى ساعتين و20 دقيقة لتخطي الروسية الشابة ديانا شنايدر (12) بنتيجة 6 3 و6 7 (3 7) و6 3.