لندن : نجا الاسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثانيا عالميا والمتوج أخيرا ببطولة فرنسا المفتوحة، من خطر الخروج المبكر بعد فوزه الصعب على مواطنه خاومي مونار 6 4 و6 7 (7 9) و7 5 الخميس ليبلغ ربع نهائي دورة كوينز العشبية الانكليزية في كرة المضرب (500 نقطة).

واحتاج ألكاراس لتقديم أفضل ما لديه من أجل تجاوز عقبة مونار في لقاء استغرق ثلاث ساعات و26 دقيقة في أحد أكثر الأيام حرارة في لندن هذا العام.

وكان ألكاراس متأخرا 2 4 في المجموعة الثالثة والفاصلة، الا انه نجح في تجنب الكأس المرّة وقلب تأخره الى فوز.

قال بعد المباراة "كانت معركة صعبة للغاية. إنه منافس عظيم ولقد أظهر مدى صعوبة أن تهزمه".

وتابع "أنا فخور بالمستوى الذي قدمته اليوم. إنها مباراتي الثانية على العشب هذا العام. مرت لحظات حيث عانيت فيها كثيرا ذهنيا وبدنيا".

وكان النجم الاسباني الشاب تجاوز الاسترالي آدم وولتون الثلاثاء بصعوبة أيضا في ظهوره الأول منذ فوزه الدراماتيكي والماراثوني على الايطالي يانيك سينر في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة قبل أسبوعين.

وتجنّب ألكاراس خسارة نهائي رولان غاروس بعدما حصل منافسه سينر على ثلاث فرص لحسم اللقاء، كما عوض تأخره بمجموعتين ليحرز اللقب.

واستخدم ألكاراس تلك الروحية مجددا لقلب الطاولة على مواطنه، رغم ارتكابه 53 خطأ مباشرا لكن مستفيدا من 49 كرة رابحة.

ويلتقي ألكاراس في الدور المقبل مع الفائز بين الاميركي رايلي أوبيلكا والفرنسي أرثور رينديركنيش الجمعة لمقعد في الدور نصف النهائي.

وبدأ ألكاراس المباراة بقوة كاسرا إرسال منافسه في الشوط الثالث قبل أن يحسمها من دون صعوبة تُذكر.

لكن المجموعة الثانية جاءت مختلفة، إذ قدّم ألكاراس أداء سيئا وتحديدا خلال ضرباته الخلفية وعلى إرساله، قبل أن يتمكن مونار من حسمها بعد شوط كسر التعادل.

وبدا ألكاراس في طريقه لانتزاع أفضلية واضحة عندما كسر إرسال منافسه في الشوط الثاني من المجموعة الفاصلة، لكن مونار ردّ بالمثل في الشوط التالي.

وواصل مونار ضغطه وبدا نتجها لتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل عندما جدد كسر إرسال منافسه ليتقدم 3 2.

لكن ألكاراس أظهر علو كعبه في اللحظات العصيبة كاسرا إرسال منافسه 4 4 قبل ان يحسم اللقاء في مصلحته.

وفي لقاء آخر، بلغ البريطاني جايكوب فيرنلي الدور ربع النهائي لاحدى دورات الـ "ايه تي بي" للمرة الاولى في مسيرته بفوزه على الفرنسي كورنتان موتيه 6 3 و2 6 و6 2.

ويملك فيرنلي المصنف الـ 60 عالميا سجلا ممتازا بمواجهة اللاعبين الفرنسيين (17 فوزا في 17 مباراة).