باسادينا، كاليفورنيا (الولايات المتحدة) : اعتبر الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جرمان الفرنسي بطل أوروبا، أن خسارة فريقه أمام بوتافوغو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية غير مفاجئة، محذرا الخميس من أن مسابقة كأس العالم للأندية بكرة القدم "قصيرة ويُمكن أن تخرج منها بسرعة".

وتلقى سان جرمان خسارة صادمة على ملعب روز بول ستاديوم ضمن منافسات المجموعة الثانية وتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الثاني، بعدما استهل مشواره بفوز عريض على أتلتيكو مدريد الإسباني 4 0 الفائز على سياتل ساوندرز الأميركي 3 1.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحافي "مفاجأة؟ لا، كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة".

وأضاف "بوتافوغو هو الفريق الذي دافع أمامنا بأفضل شكل، وكان من الصعب جدا خلق فرص تهديفية".

وتابع الإسباني الذي قاد سان جرمان إلى تحقيق أربعة ألقاب هذا الموسم "نحن معتادون على مواجهة فرق تعتمد على دفاع متأخر، لكن الأمر يبقى دائما معقدا، وقد أدّوا ذلك بشكل ممتاز، لذلك أهنئهم".

وسيلعب سان جرمان مباراته الأخيرة في دور المجموعات الإثنين في سياتل أمام أصحاب الأرض، ويحتاج للفوز لضمان التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وقال إنريكي "إنها مسابقة قصيرة جدا ويمكن أن تخرج منها بسرعة. شاركت في العديد من بطولات كأس العالم، وهي دائما صعبة".