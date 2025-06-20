Austin (الولايات المتحدة) : حجزت الولايات المتحدة الأميركية بطاقتها إلى ربع نهائي الكأس الذهبية لاتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي) في كرة القدم بفوزها الصعب على السعودية 1 0 الخميس في أوستن في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وسجل مدافع كريستال بالاس الانكليزي كريس ريتشاردز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63.

وهو الفوز الثاني تواليا للولايات المتحدة بعد الاول الساحق على ترينيداد وتوباغو بخماسية نظيفة فانفردت بالصدارة برصيد ست نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام السعودية التي منيت بخسارتها الاولى عقب فوزها الصعب على هايتي 1 0 في الجولة الاولى.

وباتت الولايات المتحدة ثالث منتخب يبلغ ربع النهائي بعد المكسيك حاملة اللقب وكوستاريكا متصدرتي المجموعة الاولى بالعلامة الكاملة في مباراتين.

وتوجت المكسيك بلقب النسخة الاخيرة عام 2023 بفوزها على بنما (1 0) ف يالمباراة النهائية معززة رقمها القياسي في عدد الالقاب في المسابقة برصيد تسعة القاب بفارق لقبين أمام الولايات المتحدة الساعية الى لقبها الاول منذ عام 2021 عندما تغلبت على جارتها المكسيك 1 0 بعد التمديد.

وعانت الولايات المتحدة أمام منتخب سعودي يغيب عنه لاعبو الهلال بسبب مشاركتهم مع فريقهم في كأس العالم للأندية المقامة أيضا في الولايات المتحدة، لكن هدف ريتشاردز كان كافيا لكسب النقاط الثلاث وبلوغ ربع النهائي.

ويشارك المنتخب السعودي في البطولة القارية بموجب اتفاقية الشراكة الموقعة في آب/أغسطس 2024 بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي اتحاد كونكاكاف توفر الدعم للمسابقات التي ينظمها الأخير على صعيد المنتخبات والأندية للرجال، السيدات والشباب.

وفي كانون الأول/ديسمبر، أعلن كونكاكاف عن توجيه بطاقة دعوة للسعودية للمشاركة في نسختي 2025 و2027.

وتخوض السعودية مباراتها الثالثة ضد ترينيداد وتوباغو الاحد المقبل، فيما تلعب الولايات المتحدة مع هايتي.

وغابت الفرص الحقيقية في الشوط الأول حيث ركز المنتخب السعودي دفاعيا، قبل أن تتسارع وتيرة اللعب مع بداية الشوط الثاني حيث كاد ريتشاردز أن يهز الشباك برأسية اثر عرضية لجاك ماكغلاين، لكن حارس المرمى نواف العقيدي تصدى لها ببراعة.

وجاء هدف الفوز عندما سدد سيباستيان بيرهالتر ركلة حرة مباشرة الى منطقة الجزاء المزدحمة فقابلها ريتشاردز بتسديدة شبه طائرة سكنت الشباك.

وشهدت المباراة اشتباكات قرب نهايتها عندما تم دفع البديل تايلر آدامز، ودخل المدرب الفرنسي للسعودية هيرفيه رونار إلى أرضية الملعب لفضّ الاشتباك بين اللاعبين، على غرار المدرب الارجنتيني للولايات المتحدة ماوريسيو بوكيتينو.