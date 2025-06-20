ميونيخ (ألمانيا) : تجنبت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة أولى عالميا، ضربة أخرى تضيفها إلى خسارتها المخيبة لنهائي بطولة رولان غاروس على يد الأميركية كوكو غوف، وبلغت نصف نهائي دورة برلين العشبية لكرة المضرب (500 نقطة) بفوزها الشاق على الكازخستانية إيلينا ريباكينا 7 6 (8 6) و3 6 و7 6 (8 6) الجمعة.

وأفلتت سابالينكا من الهزيمة وفشل التأهل إلى نصف النهائي للمرة الرابعة فقط هذا الموسم من أصل 11 مشاركة، وذلك بعدما عادت من بعيد في الشوط الحاسم للمجموعة الثالثة بعدما كانت ريباكينا على بعد نقطة فقط من تحقيق فوزها الثاني تواليا على منافستها والخامس من أصل 11 مواجهة بينهما.

وبعد تخطيها الكازخستانية المصنفة 11 عالميا وبطلة ويمبلدون لعام 2022، تمني سابالينكا النفس الذهاب حتى النهاية من أجل الفوز بلقبها الرابع للموسم والتحضر بأفضل طريقة من أجل ثانية البطولات الأربع الكبرى.

وكسرت كل من اللاعبتين إرسال منافستها مرتين في المجموعة الأولى من أصل خمس فرص لسابالينكا وثلاث لريباكينا، فاحتكمتا إلى شوط فاصل حسمته البيلاروسية لصالحها 8 6.

لكن الكازخستانية لم تتأثر معنويا وتمكنت من خطف الأفضلية في بداية المجموعة الثانية بانتزاعها الشوط الثالث على إرسال منافستها، لتتقدم 2 1 و3 1 في طريقها لحسمه 6 3.

وفرض التعادل نفسه في المجموعة الثالثة الحاسمة مع فوز كل لاعبة بشوط إرسالها حتى وصلتا إلى شوط فاصل آخر وجدت فيه سابالينكا نفسها تركض خلف النتيجة حيث تخلفت 2 4 ثم 2 6، لكنها عادت من بعيد حتى أدركت التعادل 6 6 ثم تقدمت 7 6 قبل حسمه 8 6، منهية المواجهة في ساعتين و42 دقيقة.

وتلتقي الفائزة بثلاث بطولات كبرى في نصف النهائي التشيكية ماركيتا فوندروشوفا، بطلة ويمبلدون 2023 التي فازت على التونسية أنس جابر 6 4 و6 1.

وكانت فوندروشوفا أحرزت لقب ويمبلدون عام 2023، بفوزها أيضا على جابر في المباراة النهائية، بنتيجة قريبة 6 4 و6 4.

تقدمت على التونسية 5 4 في المواجهات المباشرة، بينها 2 1 على الملاعب العشبية.

وابتعدت فوندروشوفا عن الملاعب بسبب عدة إصابات وخضعت لجراحة في كتفها الأيسر في صيف 2024، فلم تبلغ نصف نهائي أي دورة للمحترفات منذ نيسان/أبريل 2024، في شتوتغارت على أرض ترابية.

وفي النصف الثاني من الجدول، تابعت الصينية وانغ جينيو، المصنفة 49 عالميا التي أقصت الأميركية كوكو غوف المتوجة أخيرا بلقب بطولة رولان غاروس من الدور السابق، وتأهلت إلى نصف النهائي بعد فوزها بالمجموعة الأولى من مباراتها مع الإسبانية باولا بادوسا العاشرة 6 1 قبل أن تنسحب الأخيرة بسبب إصابة في وركها.