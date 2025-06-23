باريس : حصلت شركة ليبرتي ميديا الأميركية المالكة لحقوق بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد الإثنين، على الضوء الأخضر من المفوضية الأوروبية للاستحواذ على حقوق بطولة العالم لسباقات الدراجات النارية فئة موتو جي بي.

وأصدرت كل من ليبرتي ميديا والمفوضية بيانين يفيدان بحصول الصفقة على "موافقة غير مشروطة".

صرّح القيّمون على بطولة موتو جي بي عبر موقعها الإلكتروني "من المتوقع الآن إتمام الصفقة في موعد أقصاه الثالث من تموز/يوليو 2025، ما يفتح الباب أمام حقبة جديدة لهذه الرياضة".

وكانت ليبرتي قد وافقت على شراء حقوق بطولة العالم للدراجات النارية من شركة دورنا سبورتس في نيسان/أبريل 2024، لكن المفوضية الأوروبية فتحت تحقيقا لتحديد ما إذا كان هذا الاندماج ينتهك قوانين المنافسة.

وأعلنت ليبرتي ميديا، ومقرها كولورادو، أنها ستستحوذ على 84 في المئة موتو جي بي، بينما تحتفظ دورنا، ومقرها مدريد، بنسبة 16 في المئة في صفقة قُدّرت قيمتها بـ 4.3 مليارات يورو (5 مليارات دولار).

وأعربت المفوضية عن قلقها من أن "هذه الصفقة قد تؤدي إلى زيادة في أسعار تراخيص حقوق بث فعاليات رياضة السيارات".

قالت المفوضية الاثنين أنها راضية عن أن الشركات في الأسواق الوطنية الأوروبية التي حققت فيها "ليست منافسة شرسة على ترخيص حقوق البث للمحتوى الرياضي".

كما نظرت المفوضية في علاقة ليبرتي ميديا مع الشركة الأم ليبرتي غلوبال، وهي شركة رائدة في تشغيل الكابلات في العديد من الدول الأوروبية.

وأفاد البيان أنه "لا توجد أدلة كافية على أن السيد جون مالون، أكبر مساهم في ليبرتي ميديا، يمكنه ممارسة نفوذ حاسم على ليبرتي غلوبال".

منذ أن استحوذت ليبرتي على بطولة العالم للفورمولا واحد في عام 2017، نفذت استراتيجية توسع، لا سيما في الولايات المتحدة. بفضل مسلسل "درايف تو سرفايف" الذي يعرض على منصة نتفليكس، نجحت في استقطاب جمهورا أصغر سنا والمزيد من النساء.

قال كارميلو إسبيليتا الرئيس التنفيذي لشركة دورنا في بيان ليبرتي "تُعدّ رياضة موتو جي بي من أكثر الرياضات إثارة على وجه الأرض، ونتطلع إلى تسريع نموها وتوسيع نطاق وصولها إلى المزيد من الجماهير حول العالم".