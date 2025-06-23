لندن : وافق رجال الأعمال الملياردير الاميركي وودي جونسون مالك نيويورك جيتس أحد فرق دوري كرة القدم الأميركية (أن أف أل) على شراء حصة مواطنه جون تكستور البالغة 43 في المئة في كريستال بالاس، في صفقة قد تعزز آمال فريق "إيغلز" في المشاركة في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل.

تأهل النادي اللندني إلى إحدى المسابقات الاوروبية للمرة الاولى في تاريخه بفوزه على مانشستر سيتي 1 0 في نهائي كأس إنكلترا في أيار/مايو، محققا أول ألقابه الكبرى.

وكان تكستور الذي يملك أيضا حصة كبيرة في بوتافوغو البرازيلي، استثمر في كريستال بالاس عام 2021. كما يمتلك حصة أغلبية في ليون الفرنسي الذي تأهل أيضا إلى "يوروبا ليغ" باحتلاله للمركز السادس في الموسم المنصرم.

وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" المتعلقة بملكية أندية عدة، بدا وكأن بالاس سيخسر رهان المشاركة في المسابقة الاوروبية لأنه أنهى الموسم الماضي في "بريميرليغ" في مركز أدنى من ليون، حيث احتل المرتبة الثانية عشرة.

وأفادت إذاعة "بي بي سي" أن جونسون، السفير الأميركي السابق لدى انكلترا، سيدفع 255 مليون دولار مقابل شراء الأسهم.

قال كريستال بالاس في بيان الإثنين "يؤكد نادي كريستال بالاس أن روبرت وود جونسون، المعروف باسم "وودي"، رجل الأعمال الأميركي والشريك في ملكية فريق نيويورك جيتس، قد وقّع عقدا ملزما قانونا لشراء حصة إيغل لكرة القدم في النادي".

وأضاف "في حين أن إتمام الصفقة لا يزال قيد موافقة الدوري الإنكليزي الممتاز والدوري السوبر للسيدات، فإننا لا نتوقع أي مشكلات ونتطلع إلى الترحيب بوودي كشريك ومدير للنادي".

يُعد جونسون (78 عاما) أحد ورثة إمبراطورية جونسون آند جونسون للأدوية، وقد بلغت ثروته الصافية 9.2 مليار دولار في عام 2024، وفقا لمؤشر بلومبرغ للأثرياء.

في عام 2022، فشل في محاولة شراء تشلسي، وهو مقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي كان يعمل معه.