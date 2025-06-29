نيويورك : أعلن الكرواتي بويان بوغدانوفيتش اعتزاله بعد إصابة في قدمه اليسرى وذلك بعد 10 مواسم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين عقب مسيرة طويلة في أوروبا.

ووُلد بوغدانوفيتش في موستار بالبوسنة والهرسك، لكنه لعب دوليا مع منتخب كرواتيا.

دافع عن ألوان نادي مسقط رأسه، ثم انضم إلى ريال مدريد الإسباني ومنه الى زغرب وفنربهتشه التركي. فاز بلقبي الدوري الكرواتي والتركي قبل أن يخوض أول مباراة له في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مع بروكلين نتس عام 2014، ولعب بعدها مع واشنطن ويزاردز وإنديانا بايسرز ويوتا جاز وديترويت بيستونز ونيويورك نيكس.

لكن بوغدانوفيتش خضع لجراحة في القدم أنهت موسمه عام 2024، ثم خضع لعملية جراحية أخرى في شباط/فبراير الماضي، ولم يلعب مع فريق نتس بعد عودته إلى بروكلين.

وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي "أحيانًا في الحياة، لا تختار اللحظة المناسبة. اللحظة هي من تختارك".

وأضاف "بعد 14 شهرًا من المعاناة من إصابة في القدم، والخضوع لعمليتين جراحيتين، والجهود الحثيثة للعودة إلى الملعب، حان الوقت لطي صفحة الماضي".

وخاض بوغدانوفيتش 719 مباراة في الدوري وبلغ معدله في الواحدة 15.6 نقطة، 3.6 متابعات و1.7 تمريرة حاسمة.

وتابع "بعد أكثر من عقدين من اللعب، حانت لحظة وداع كرة السلة. ليس فقط كرياضة، بل كجزء من هويتي".

وحقق بوغدانوفيتش أفضل معدل نقاط في مسيرته مع ديترويت بيستونز في موسم 2022 2023، وهو 21.6 نقطة، وتأهل إلى البلاي أوف سبع مرات مع خمسة أندية.