فيلادلفيا (الولايات المتحدة) : وجّه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس قائد إنتر ميلان الإيطالي رسالة شديدة اللهجة إلى زملائه عقب الإقصاء من ثمن نهائي مونديال الأندية بكرة القدم، إثر الخسارة أمام فلوميننسي البرازيلي 0 2 الإثنين في مدينة شارلوت.

واعتذر مارتينيس من جماهير وصيف بطل أوروبا بعد الأداء المخيّب للآمال والخسارة المفاجئة، في مباراة بدا فيها إنتر بعيدا كل البعد عن مستواه.

وتُضاف هذه الخسارة إلى الضربة القاسية التي تلقاها الفريق في 31 أيار/مايو، عندما خسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جرمان الفرنسي بخماسية نظيفة.

وقال لاوتارو في تصريحات لمنصة "دازون" للبث التدفقي "أنا آسف، لكن هناك شيء أريد قوله، لأننا نقاتل من أجل أهداف هنا (...) من أراد البقاء معنا، فليبقَ. ومن لا يريد، فليغادر".

وتابع "أريد القتال من أجل أهدافنا حتى نصبح فريقا كبيرا. في السنوات الأخيرة كنا في القمة، وأريد البقاء هناك".

وأكد "الرسالة واضحة: من يريد الاستمرار في القتال على أشياء مهمة، فليبقَ. ومن لا يريد، وداعا".

وأردف الهداف "لن أذكر أسماء، أنا أتحدث بشكل عام، لكنني رأيت أشياء كثيرة لم تعجبني. لا يمكن إنجاز شيء بمفردك. نقاتل جميعا معا ونخسر جميعا معا"، في إشارة إلى اللحمة الجماعية المطلوبة داخل الفريق.

وكان مارتينيس سدد كرة ارتطمت بالعارضة في الشوط الثاني، ضاعت معها فرصة تعديل النتيجة إلى 1 1 أمام فلومينينسي.