لندن : أعلن أرسنال، وصيف بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم، الثلاثاء تعزيز مركز حراسة المرمى بتعاقده مع الدولي الإسباني كيبا أريسابالاغا قادما من جاره تشلسي مقابل 5 ملايين جنيه استرليني (7 ملايين دولار).

ولم يحدد أرسنال شروط العقد، لكن العديد من وسائل الإعلام البريطانية تحدثت عن صفقة مدتها ثلاث سنوات، مشيرة الى أن النادي اللندني فعّل شرطا جزائيا بقيمة 5 ملايين جنيه استرليني في عقد كيبا مع تشلسي والذي وقعه العام الماضي وكان سينتهي العام المقبل.

ويملك كيبا (13 مباراة دولية مع إسبانيا ولقب دوري الأمم الأوروبية 2023)، بسجل رائع من الإنجازات: دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، والكأس السوبر الأوروبية، وكأس العالم للأندية مع تشلسي، بالإضافة إلى ثنائية دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسبانية التي فاز بها العام الماضي خلال فترة إعارته الى ريال مدريد الاسباني.

ويظل حارس المرمى البالغ من العمر 30 عاما أغلى حارس مرمى في التاريخ بعد انتقاله إلى تشلسي مقابل 71 مليون جنيه استرليني (80 مليون يورو) من أتلتيك بلباو الاسباني في عام 2018.

ومع ذلك، لم يوفق كيبا في تأكيد أحقية شرائه بهذا المبلغ، حيث تراجع مستواه في ستامفورد بريدج قبل أن يقضي الموسمين الماضيين على سبيل الإعارة في ريال مدريد وبورنموث الذي خاض معه 35 مباراة الموسم الماضي.

ومن المتوقع أن يكون كيبا بديلا لمواطنه دافيد رايا.

واحتل أرسنال بقيادة مدربه الاسباني ميكل أرتيتا، المركز الثاني في الدوري الإنكليزي خلال المواسم الثلاثة الماضية، لكنه لم يفز بأي لقب كبير منذ عام 2020.

وقال كيبا في بيان صادر عن أرسنال: "أعتقد أننا قريبون جدا من الفوز، ونأمل أن نتمكن من تحقيقه معا".

ويعد كيبا أول صفقة لأرسنال في فترة الانتقالات الصيفية، ويبدو مواطنه لاعب وسط ريال سوسييداد مارتين سوبيمندي قريبا من الانضمام إلى ملعب الإمارات، بينما وصلت المفاوضات مع قائد برنتفورد لاعب الوسط الدولي الدنماركي كريستيان نورغارد، إلى مرحلة متقدمة.

وقال أرتيتا: "نحن سعداء جدا بانضمام كيبا إلينا".