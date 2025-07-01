إيلاف من أورلاندو: اختُتمت مشاركة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية بطريقة درامية بعد خسارته أمام الهلال السعودي 4-3 بعد التمديد، في مباراة مثيرة جرت مساء الإثنين، ضمن الدور ثمن النهائي من النسخة الجديدة للمسابقة. وبهذه النتيجة، تلقّى المدرب الإسباني بيب غوارديولا أول خسارة له في تاريخ البطولة بعد 11 انتصاراً مع ثلاثة أندية.

غوارديولا، الذي قاد سيتي لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، بدا متقبلاً للخسارة، وقال في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: "إنها خسارة مؤسفة. كنا في وضع جيد جدًا، ولا أستطيع أن أشكر الجهاز الفني بما فيه الكفاية على طريقة تدريبهم وتحضيراتهم. لقد قدموا كل ما لديهم".

أداء تنافسي وخسارة مرهقة

افتتح البرتغالي برناردو سيلفا التسجيل لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة التاسعة، ما أوحى بمسار سهل للفريق الإنكليزي. إلا أن الهلال، بقيادة تألق الحارس المغربي ياسين بونو، نجح في قلب النتيجة والتقدّم ثلاث مرات، مستفيدًا من الهجمات المرتدة وفعالية خطه الأمامي، قبل أن يحسم اللقاء في الوقت الإضافي.

ورأى غوارديولا أن "جميع المباريات تكون صعبة في هذه المرحلة"، مشيراً إلى أن فريقه "خلق العديد من الفرص"، لكنه اصطدم بتألق بونو، الذي وصفه بأنه "تصدى لمحاولاتنا بشكل مذهل".

نهاية موسم بلا ألقاب واستراحة مستحقة

هذه المباراة كانت بمثابة نهاية رسمية لموسم 2024-2025، الذي خرج منه مانشستر سيتي دون أي لقب، بعد سنوات من الإنجازات المتتالية. وأعلن المدرب الإسباني أنه "حان وقت الراحة وتجديد الذهن قبل العودة في الموسم المقبل"، مشيرًا إلى أن الفريق سيبدأ التحضير لموسم 2025-2026 بعد فترة من التوقف.

وفي ختام حديثه، كشف غوارديولا عن جانب إيجابي رغم النتيجة، بقوله: "رأيت أشياء جيدة كثيرة لم أرَ مثلها في السابق، خصوصا من ناحية الروح والعلاقات بين اللاعبين والجهاز الفني".