فيلادلفيا (الولايات المتحدة) : تألق الهلال السعودي كمجموعة كاملة في الفوز الملحمي على مانشستر سيتي الإنكليزي في ثمن نهائي مونديال الأندية لكرة القدم، وكان لاعب وسطه الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش الذي التمّ شمله بالمدرب الإيطالي سيموني إينزاغي مجددا، على موعد مع واحدة من أبرز مبارياته، مقدما أداء ردَّ به على المشككين.

"إنه لاعب رائع"، هذا ما قاله المدرب الإسباني لسيتي بيب غوارديولا في المؤتمر الصحافي عن لاعب وسط لاتسيو الإيطالي السابق.

ابن الـ30 عاما كان محطّ اهتمام العديد من الأندية الإنكليزية حين كان يلعب في إيطاليا، لكنه اختار الانتقال إلى الهلال عام 2023 مع مجموعة من النجوم الذين تعرضوا للانتقاد لتركهم الملاعب الأوروبية في وقت مبكر.

ردّ ميلينكوفيتش سافيتش عقب فوز الهلال على مانشستر سيتي 4 3 بعد التمديد الإثنين في أورلاندو قائلا "لنرى الآن إذا كانوا سينتقدوننا".

وأضاف لاعب الوسط الدولي "أريناهم أن الأمر ليس كما يتحدثون عن الدوري (السعودي). لقد أثبتنا ذلك أمام ريال مدريد (الإسباني)، سالزبورغ (النمسوي)، باتشوكا (المكسيكي)، والليلة (الإثنين) أيضا. وآمل أن نستمر في إثبات ذلك".

وكان الهلال فرض تعادلا مفاجئا على ريال مدريد 1 1 في الجولة الأولى، ثم تعادل سلبا مع سالزبورغ قبل فوزه على باتشوكا 2 0.

ولم يكن ميلينكوفيتش سافيتش الوحيد الذي ردّ على الانتقادات، بل قال زميله البرازيلي ماركوس ليوناردو (22 عاما) الذي ترك بنفيكا البرتغالي للالتحاق بالهلال العام الماضي "(الفوز) يُظهر أن من يلعب في السعودية لا يختبئ من التحديات، ولا يتهرب من كرة القدم. هناك لاعبون كبار، وأنا سعيد جدا بما تحقق اليوم".

لمّ الشمل

عام 2016 بدأ إينزاغي مسيرته التدريبية بعد نحو ثمانية أعوام على اعتزاله اللعب. بدايته كانت من النادي الذي ختم فيه مسيرته، لاتسيو.

منذ وصوله إلى الجهاز الفني، اعتمد الإيطالي على ميلينكوفيتش سافيتش الذي سبقه إلى نادي العاصمة بعام قادما من غنك البلجيكي.

مع إينزاغي، حقق الصربي لقب كأس إيطاليا 2019 والكأس السوبر 2017 و2019، كما فاز بجائزة أفضل لاعب وسط في الدوري الإيطالي لموسم 2018 2019.

علاقة الثنائي كانت مميّزة، لكن الصربي الذي تلقى العديد من العروض بقيَ في لاتسيو بعد رحيل إينزاغي إلى إنتر. وفي ظل اهتمام كبار أندية أوروبا بخدمات لاعب الوسط، حاول المدرب الإيطالي شدّ لاعبه السابق إلى ناديه الجديد وفقا لتقارير إعلامية.

قال ميلينكوفيتش سافيتش في 2022 قبل عام من انتقاله إلى الهلال "أحرزت تقدما كبيرا من جميع النواحي بفضله، سواء كلاعب أو كرجل. كانت علاقتنا ممتازة، وبالنسبة لقدراته، يكفي النظر إلى نتائجه مع إنتر".

ومع لمّ الشمل بين الإيطالي والصربي مجددا في الهلال، اعتمد إينزاغي على ثنائية ميلينكوفيتش سافيتش والبرتغالي روبن نيفيش في وسط الملعب.

إلى جانب دوره الدفاعي الكبير وثنائيته الثانية مع البرازيلي مالكوم في الهحوم، كان ميلينكوفيتش سافيتش خلف هدف فوز الهلال، حين وصلته عرضية في منطقة الجزاء، تابعها برأسه نحو المرمى فتصدها لها الحارس البرازيلي إيدرسون لكنها تهادت أمام ليوناردو ليسجل الرابع.

بعد المباراة، ردّ ميلينكوفيتش سافيتش على إشادة غوارديولا به قائلا "من الرائع بالطبع أن أتلقى الإطراء من مدرب مثل غوارديولا. لقد أظهرنا مستوانا الحقيقي اليوم. أشعر أنني بحالة ممتازة هنا، نعمل جيدا في التدريبات وأنا في أفضل حالاتي بدنيا".

وأضاف "والآن هناك أيضا سيموني إينزاغي الذي أعرفه جيدا. كل ما تبقى هو أن نؤمن حتى النهاية".

بدوره، أشاد إينزاغي بلاعبه قائلا "لم يكن هناك حاجة لأن أكتشف سيرغي. إنه لاعب استثنائي، قادر على الجمع بين الجودة والحماس. ركض كثيرا الليلة، كما فعل كثيرون غيره".