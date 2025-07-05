إيلاف من الرباط: أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) عن الشعار الرسمي لكأس أمم إفريقيا للسيدات، توتال إنيرجيز – المغرب 2025، التي تستضيفها ستة ملاعب مغربية خلال الفترة ما بين 5 و26 يوليو الجاري، بمشاركة 12 من أقوى المنتخبات، في دورة يُتوقَّع أن تكون من بين الأكثر تنافسية في تاريخ المسابقة.

شعار جريء

قال الاتحاد، عبر موقعه الرسمي، إنه يفخر بالإعلان عن “وُلدن بطلات” شعارًا رسميًا للدورة، موضحًا أن هذا الشعار يُجسّد “العلامة التجارية” للبطولة، ويحتفي بالنساء الجريئات، القويات، الموجّهات برسالة واضحة، اللواتي يُشكّلن مستقبل كرة القدم الإفريقية.

وأضاف أن “هذا الشعار الجريء ليس مجرد نداء حماسي، بل هو إعلان عن الهوية”، مؤكدًا أن “وُلدن بطلات” هو “تحية لروح المرأة الإفريقية التي تُجسّد النصر، في الرياضة، في المجتمع، وفي كل جانب من جوانب الحياة”.

وأشار (الكاف) إلى أن النساء الإفريقيات، سواء كنّ لاعبات، أو مدربات، أو مسؤولات، أو مشجعات، أو رائدات في الإعلام، لا يشاركن في اللعبة فحسب، بل يقدنها، ويتحدين الأعراف بشغف لا مثيل له، وبهدف واضح، ويكسرن الحواجز، ويُمهّدن الطريق للأجيال القادمة.

تكريم نساء إفريقيا

وتساءل بيان (الكاف): “لماذا ’وُلدن بطلات‘؟”، ليجيب: “يُكرّم الشعار النساء الإفريقيات اللواتي يُمثّلن نبض كرة القدم في أرجاء القارة. من شوارع داكار إلى ملاعب جوهانسبرغ، ومن بطلات القاعدة إلى النجمات العالميات، تنهض هؤلاء النساء بلا كلل ولا خوف”.

ورأى أن الشعار “يعكس صلابة المرأة الإفريقية وروحها الانتصارية التي تتجاوز الحدود، سواء في الرياضة أو في المجتمع أو في الحياة”.

وأضاف البيان أن دورة 2024 من كأس أمم إفريقيا للسيدات هي “احتفال بالدافع الفطري لدى المرأة الإفريقية لتجاوز التحديات، وإعادة تعريف الأدوار، وإلهام العظمة”.

وأكد أن الشعار “أكثر من مجرد عبارة”، بل هو “حركة متجذّرة في الصلابة – الإصرار الذي لا يتزعزع على النهوض، حتى في وجه الصعاب؛ والطموح – الشجاعة لفتح آفاق جديدة داخل الملعب وخارجه؛ والإرث – التأثير الذي يتردد صداه عبر الأجيال، ويحوّل المجتمعات ويغيّر الحياة”.

وختم بالقول: “هؤلاء النساء جريئات، رائعات، ومولودات للفوز”.

وأشار إلى أن كأس أمم إفريقيا للسيدات – المغرب 2024 تستلهم من قصص حقيقية عن الانتصار، وتُكرّم المعارك التي خاضتها النساء والانتصارات التي حقّقنها في جميع أنحاء إفريقيا. وهي تُعلن نهاية الانتظار، وبداية عهد جديد من القيادة الهادفة، والفخر، والقوة.

منافسة قوية

أُجريت قرعة الدورة الـ15 من كأس أمم إفريقيا للسيدات في نوفمبر الماضي. وقال (الكاف) إن الحدث، بما يتضمنه من مباريات مثيرة وتحديات كبيرة، يُعدّ احتفالًا بتفوّق كرة القدم النسائية الإفريقية.



المنتخب المغربي للسيدات

وأسفرت القرعة عن مجموعات قوية، حيث تم تقسيم المنتخبات إلى ثلاث مجموعات تُنبئ بمباريات مثيرة وسيناريوهات مفتوحة.

تضم المجموعة الأولى: المغرب، زامبيا، السنغال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

المجموعة الثانية: نيجيريا، تونس، الجزائر، وبوتسوانا.

المجموعة الثالثة: جنوب إفريقيا، غانا، مالي، وتنزانيا.

