سيلفرستون (المملكة المتحدة) : أحرز البريطاني لاندو نوريس المركز الاول على ارضه وبين جمهوره في سباق جائزة بريطانيا الكبرى في سيلفرستون، الجولة الثانية عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، متقدما على زميله في ماكلارين الأسترالي اوسكار بياستري.

وحل سائق ساوبر الالماني نيكو هولكنبورغ ثالثا، ليصعد الى منصة التتويج للمرة الاولى على الاطلاق بعد 239 سباقا.

وحظي البريطاني نوريس خلال سباق شهد أمطارا غزيرة بحفاوة كبيرة من جماهير بلاده، ليصبح على بعد ثماني نقاط من بياستري متصدر ترتيب السائقين.

وقال نوريس "إنه أمر جميل، كل ما حلمت به دوما، هذا كل ما أردت تحقيقه، والى جانب الفوز بالبطولة فإن هذا هو أفضل ما يمكن أن أحصل عليه".

وأهدر بياستري، الذي أنهى السباق بفارق أقل من سبع ثوان خلف نوريس، الفوز بعد أن تعرض لعقوبة عشر ثوان بسبب مخالفة سيارة الأمان.

وتمكن نوريس من الخروج من السباق الحذر بانتصار لافت أضافه الى سلسلة تتويجاته في حلبات النمسا وموناكو وأستراليا هذا الموسم.