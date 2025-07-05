لندن : انتقل مهاجم منتخب إنكلترا ما دون 21 عاما جيمي غيتينز إلى تشلسي قادما من بوروسيا دورتموند الالماني بعقد يمتد حتى عام 2032، حسب ما أعلن النادي اللندني السبت.

ووفقا للصحافة المحلية، أنفق تشلسي 56 مليون يورو (66 مليون دولار) للتعاقد مع غيتينز ابن الـ 20 عاما الذي كان تخرج من أكاديميته للشباب. شارك في 107 مباريات وسجل 17 هدفا، منها 12 في الدوري الالماني ودوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم، مع دورتموند.

قال الجناح الانكليزي الذي انتقل إلى أكاديمية مانشستر سيتي قبل التوقيع مع دورتموند في عام 2020 "من الرائع الانضمام إلى نادٍ كبير مثل تشلسي".

وأضاف "أتطلع بشوق للتطور مع زملائي الجدد وتقديم أفضل ما لديّ هنا. إنه شعور مذهل".

ويشارك تشلسي حاليا في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة، حيث تأهل إلى نصف النهائي بعد إقصائه بالميراس البرازيلي 2 1 الجمعة، حيث سيواجه مواطن الاخير فلوميننسي الثلاثاء المقبل.

وبات غيتينز خامس صفقة يبرمها النادي اللندني هذا الصيف بعد وصول المهاجمَين ليام ديلاب والبرازيلي جواو بيدرو ولاعب الوسط البرتغالي داريو إيسوغو والمدافع الفرنسي مامادو سار.

يواجه تشلسي ضغوطا لاستعادة جزء من إنفاقه على صفقات الانتقالات خلال الأشهر المقبلة. غُرِّم النادي الجمعة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) بمبلغ 31 مليون يورو لخرقين لقواعد الاستدامة المالية، مع تعليق دفع 60 مليون يورو إضافية كجزء من اتفاقية تسوية مدتها أربع سنوات.