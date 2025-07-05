سيلفرستون (المملكة المتحدة) : حقق سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن السبت أسرع توقيت خلال التجارب التأهيلية لسباق جائزة بريطانيا الكبرى على حلبة سيلفرستون، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد.

وسجل فيرستابن، بطل العالم في الأعوام الأربعة الماضية، توقيتا قدره 1:24.892 دقيقة متقدما بفارق 0.103 ثانية و0.118 ثانية تواليا عن سائقي ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري متصدر ترتيب السائقين ووصيفه البريطاني لاندو نوريس.

وأكمل البريطانيان جورج راسل سائق مرسيدس (1:25.029 دقيقة) وزميله السابق سائق فيراري الحالي لويس هاميلتون، بطل العالم 7 مرات (1:25.095 د.) المراكز الخمسة الاولى.

وتصدر بياستري قائمة الاوقات قبل أن يحقق فيرستابن اللفة المثالية الاسرع لينتزع المركز الأول من سائق ماكلارين.

قال فيرستابن ابن الـ 27 عاما "كان المسار خادعا بسبب الرياح، وكان كل شيء يتغير قليلا خصوصا أن السيارات حساسة جدا تجاه هذه التغيرات".

وأضاف "هذه حلبة مثالية، عندما تضطر إلى الانطلاق بأقصى سرعة، عليك أن تكون ملتزما للغاية".