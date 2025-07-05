بطولة ويمبلدون (المملكة المتحدة) : تأهل الإيطالي يانيك سينر المصنف الاول عالميا بسهولة فائقة إلى الدور ثمن النهائي لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه الساحق على الإسباني بيدرو مارتينيس (52) 6 1 و6 3 و6 1 السبت.

وضرب سينر الذي احتاج إلى ساعة و55 دقيقة فقط للتخلص من منافسه موعدا في الدور التالي مع الفائز من مباراة البلغاري غريغور ديميتروف (21) والنمسوي سيباستيان أوفنر (165).

وواصل الإيطالي (23 عاما) بنجاح حملة الفوز بلقبه الاول في ويمبلدون بعدما حسم مبارياته الثلاث الأولى بثلاث مجموعات، مع وقت اجمالي بلغ 5 ساعات و23 دقيقة فقط، في حين لم يخسر سوى 17 شوطا.

لم يواجه وصيف النسخة الأخيرة لبطولة ويمبلدون سوى مصنفين من خارج المراكز الـ 50 الاولى، وهم مواطنه لوكا ناردي (95) والأسترالي ألكسندر فوكيتش (93) وأخيرا مارتينيس (52).

تألق سينر السبت بشكل خاص في المجموعة الأولى، فتقدم 5 0 بعد 20 دقيقة، وفي المجموعة الأخيرة حين حصل على نقطة حسم المباراة عند 5 0.

نجح منافسه البالغ 28 عاما في الصمود، مستغلا التراجع الطفيف في مستوى سينر الذي ارتكب عددا غير معتاد من الأخطاء المباشرة.

في المجموعة الثانية، حافظ مارتينيس الذي طلب تدخل المعالج مرتين لتدليك كتفه الأيمن، على إرساله فارضا التعادل 2 2، قبل أن يتعرض لكسر إرساله ليتقدم المصنف الأول 4 3، حين حصل على أربع نقاط لكسر إرسال الإيطالي من دون أن ينجح في ترجمتها لصالحه.

ويتطلع سينر الذي وصل إلى نصف النهائي في عام 2023 وربع النهائي العام الماضي، للفوز بباكورة ألقابه على العشب البريطاني في لندن، وإلى لقبه الرابع في البطولات الأربع الكبرى بعد أستراليا المفتوحة (2024 و2025) وفلاشينغ ميدوز (2024).

وحذا مواطنه فلافيو كوبولي (22) حذوه بفوزه على التشيكي ياكوب منشيك (15) 6 2 و6 4 و6 2.

لدى السيدات، بلغت الروسية الشابة ميرا أندرييفا، المصنفة سابعة، الدور ثمن النهائي بفوزها السهل على الأميركية هايلي بابتيست 6 1 و6 3.

وفي مواجهة اللاعبة الأميركية البالغة 23 عاما والمصنفة 55 عالميا، احتاجت الروسية البالغة 18 عاما، المتوجة هذا العام بلقبي دورتي دبي وإنديان ويلز ألالف نقطة، إلى ساعة و18 دقيقة كي تحسم اللقاء وتبلغ الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في ملاعب نادي عموم إنكلترا من أصل ثلاث مشاركات.

وتمني الروسية التي تبقى أفضل نتيجة لها في الـ"غراند سلام" وصولها إلى ربع نهائي رولان غاروس العام الماضي، النفس بأن تتفوق على نتيجة 2023 من أجل بلوغ ربع النهائي للمرة الأولى في البطولة الإنكليزية، لكنها قد تصطدم في اختبارها التالي بحاملة اللقب التشيكية باربورا كرايتشيكوفا السابعة عشرة في حال فوز الأخيرة على الأميركية إيما نافارو العاشرة.

ولم يكن النجاح حليف الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المتوجة بلقب البطولة وذلك بخسارتها أمام الدنماركية كلارا تاوسون 6 7 (6 8) و3 6.

وأحرزت ريباكينا المصنفة 11 لقبها الوحيد في بطولات الغراندسلام في ويمبلدون عام 2022، في حين بلغت الدور نصف النهائي العام الماضي.

تبخرت آمال ابنة الـ 26 عاما في تحقيق نتيجة جيدة أمام تاوسون المصنفة 23 في الدور الثالث، لتنضم إلى لائحة طويلة من المصنفات الاوليات غادرن في الادوار الاولى أبرزهن الأميركيات كوكو غوف وجيسيكا بيغولا وماديسون كيز والإيطالية جازمين باوليني والصينية جينغ كينوين.

من ناحيتها، وصلت تاوسون إلى الدور الرابع في إحدى البطولات الكبرى للمرة الثانية فقط في مسيرتها، والأولى منذ بطولة رولان غاروس العام الماضي.

خسرت اللاعبة البالغة 22 عاما والمصنفة الأولى عالميا سابقا في فئة الناشئات والتي أعاقت الإصابات مسيرتها الواعدة، في الدور الأول في ثلاث مشاركات سابقة لها في القرعة الرئيسة في ويمبلدون.

وبلغت الدور ذاته الروسية الأخرى ليودميلا سامسونوفا التاسعة عشرة للمرة الثانية أيضا لكن في رابع مشاركة لها، وذلك بفوزها على الأسترالية من أصل روسي داريا كاستاكينا السادسة عشرة بسهولة أيضا 6 2 و6 3.

وتلتقي ابنة الـ26 عاما التي لم تذهب سابقا أبعد من ثمن النهائي في أي مشاركة لها في البطولات الكبرى، الإسبانية جيسيكا بوساس مانيرو.