ليل (فرنسا) : انطلق 184 دراجا، بينهم المرشح الأوفر حظا والباحث عن لقب رابع السلوفيني تادي بوغاتشار، في النسخة 112 من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، السبت في المرحلة الأولى بمدينة ليل الشمالية قبل أسبوع أول يتوقع أن يكون صعبا.

بعد ثلاثة انطلاقات متتالية خارج فرنسا، واثنتين في المستقبل القريب (برشلونة الإسبانية العام المقبل وإدنبره الاسكتلندية في 2027)، عاد الانطلاق الكبير إلى داخل فرنسا، في نسخة فرنسية خالصة.

وعقب مسيرة لنصف ساعة بين الحشود، انطلقت المرحلة فعليا الساعة 13 و40 دقيقة بالتوقيت المحلي، في مدينة ليل التي احتضنت الانطلاق الثالث في تاريخها بعد الثاني في 1994.

وبعد موجة الحرّ الأسبوع الماضي، كان الطقس معتدلا في الشمال (23 درجة مئوية)، لكن خلال المرحلة الدائرية التي تبلغ مسافتها 185 كلم، تعين على الدراجين توخي الحذر من الرياح وحتى الأمطار المحتملة في نهايتها.

ويُعدّ طواف فرنسا أحد أهم الأحداث الرياضية في العالم، بعد الألعاب الأولمبية وكأس العالم في كرة القدم، إذ يجذب 12 مليون متفرج على الطرق.

ويَعد السباق بمنافسة قوية، خصوصا بين بوغاتشار (فريق الإمارات) وغريمه الدنماركي يوناس فينغيغارد.

قال البلجيكي ريمكو إيفينيبول، حامل ذهبيتين أولمبيتين في ألعاب باريس 2024 وثالث طواف فرنسا العام الماضي "سنحاول الصمود وفي نهاية الأسبوع سنرى نتائج أرض المعركة".

بالنسبة للدراج الشاب، فإن "الطواف الحقيقي بالنسبة للترتيب العام لن يبدأ سوى في (جبال) البيرينيه" حيث سيصل المشاركون إلى قمتي أوتاكام وسوبربانيار.

وبحال إحرازه اللقب الرابع، بعد أعوام 2020 و2021 و2024، سيتساوى بوغاتشار (26 عاما) مع البريطاني كريس فروم، ويصبح على بعد لقب واحد من أصحاب الرقم القياسي بخمسة ألقاب: الفرنسيان جاك أنكتيل وبرنار إينو، البلجيكي إدي ميركس والإسباني ميغل إندورين.

في طريقه، قد يحرز بطل العالم السباق الـ100 في مسيرته والمرحلة 18 في طواف فرنسا، وهو رقم يضعه بين الأعظم في هذا السباق.

الوحيد الذي سيكون بمقدوره مزاحمته على اللقب منطقيا، هو فينغيغارد بطل نسختي 2022 و2023.

يمكن للدنماركي الذي قال "لم أشعر بهذه القوة من قبل"، أن يعتمد على فريقه فيسما القوي الذي يضم الأميركيين ماتيو يورغنسون وسيب كوس والبريطاني سايمون يايتس والبلجيكي فاوت فان آرت...

ومن المرشحين للصعود على منصة التتويج، السلوفيني الآخر بريموش روغليتش، لكن يتعين على ابن الخامسة والثلاثين انهاء السباق، الأمر الذي لم ينجح في تحقيقه منذ 2020.

وينتهي السباق في السابع والعشرين من تموز/يوليو على جادة شانزيليزيه الشهيرة في العاصمة باريس، بعد مرور غير مسبوق على تلة مونمارتر وسنة على اختبار مماثل في أولمبياد باريس 2024.