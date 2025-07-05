لندن : خرجت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا، حاملة لقب بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، من الدور الثالث بخسارتها أمام الأميركية إيما نافارو 6 2 و3 6 و4 6 السبت.

ورغم تقدمها بالمجموعة الاولى، انهارت كرايتشيكوفا المصنفة 16 عالميا والمتوجة أيضا بلقب رولان غاروس عام 2021، أمام نافارو العاشرة. ضربت الاخيرة موعدا مع الشابة الروسية ميرا أندرييفا السابعة لمقعد في ربع النهائي.

بدا أن كرايتشيكوفا تعاني من إصابة في المراحل الأخيرة من المباراة وبكت في الملعب، في حين استغلت نافارو الفرصة لتحقق مفاجأة جديدة، بعد خروج خمس من المصنفات الست الأوليات.

اضطرت التشيكية البالغة 29 عاما إلى قلب تأخرها بمجموعة للتغلب على النجمة الصاعدة الفيليبينية ألكسندرا إيالا في الدور الأول، قبل أن تفوز مجددا بثلاث مجموعات على الأميركية كارولاين داليهايد في الثاني.

وصلت إلى ويمبلدون بعدما خاضت 6 مباريات فقط هذا العام حيث عانت من اصابات متكررة.

مرت كرايتشيكوفا المتوجة ببطولتين في الغراندسلام بوقت عصيب منذ فوزها على الإيطالية جازمين باوليني في نهائي ويمبلدون العام الماضي، قبل العودة إلى نادي عموم إنكلترا هذا الأسبوع.

غابت عن الملاعب حتى أيار/مايو بعد تعرضها لإصابة في الظهر وخسرت في الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة. كما انسحبت من دورة إيستبورن قبل ربع النهائي بسبب مشكلة في الفخذ.

استمتعت بالعودة إلى ويمبلدون ووصفت مباراتها في الدور الأول على الملعب الرئيس بأنها "أشبه بلعبة في معبد كرة المضرب".

حسمت كرايتشيكوفا المجموعة الأولى بسهولة، لكنها فقدت إيقاعها في الثانية، ما شرّع الباب أمام نافارو لفرض التعادل 1 1.

واستغرقت كرايتشيكوفا فترة طويلة لاستعادة توازنها قبل المجموعة الفاصلة، لكنها سرعان ما أهدرت خمس نقاط لكسر إرسال منافستها، ثم خسرت إرسالها في الشوط الثالث.

متكئة على مضربها بابتسامة مقلقة بعد خطأ غير مباشر، بدا واضحا تراجع مستوى اللياقة البدنية عند التشيكية.

تمكنت من كسر إرسال نافارو في الشوط التالي، لكن الأخيرة استعادت التقدم فورا بكسر آخر، ما دفعها إلى طلب وقت مستقطع طبي تضمن فحص ضغط دمها.

انحنت بشكل متكرر من شدة الانزعاج، في حين اقتربت مغامرتها في ويمبلدون من النهاية.