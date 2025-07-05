اتلانتا (الولايات المتحدة) : تغلب باريس سان جرمان الفرنسي بطل أوروبا بتسعة لاعبين على بايرن ميونيخ الالماني 2 0 السبت في الدور ربع النهائي من مونديال الأندية في أتلانتا، وبلغ نصف النهائي حيث سيواجه الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الالماني اللذين سيتواجهان في وقت لاحق.

سجل ديزيريه دويه (78) والبديل عثمان ديمبيليه (90+6) هدفي سان جرمان الذي أكمل المباراة بتسعة لاعبين اثر طرد المدافعين الإكوادوري وليام باتشو (82) والبديل لوكاس هرنانديز (90+2). كما تعرض لاعب بايرن جمال موسيالا لاصابة قوية وخرج من الملعب (45+3).

على ملعب "مرسيدس بنز"، استحوذ بايرن فور بداية اللقاء على الكرة بفضل ضغطه المكثف على أبطال أوروبا الذين افتقدوا لجهود نجمهم ديمبيليه، أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بعدما قرر مدربه الإسباني لويس إنريكي ابقائه مجددا على مقاعد البدلاء.

وشهد الشوط الاول الذي انتهى بنتيجة سلبية سلسلة من الفرص الخطيرة للفريقين، حيث سدد دويه كرة مرت خارج المرمى بعد تمريرة من الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (3)، ثم تسديدة ضعيفة من الفرنسي ميكايل أوليسيه مهاجم بايرن (6)، وأخرى لزميله في الدفاع النمسوي كونراد لايمر مرت فوق المرمى (8)، وتصديات استثنائية من الحارسين الإيطالي جانلويجي دوناروما أمام أوليسيه (27)، ومانويل نوير بمواجهة "كفارا" (32).

وكاد المهاجم الانكليزي هاري كاين أن يفتتح التسجيل لبايرن، إلّا ان كرته مرت خارج المرمى (38)، في حين وقف دوناروما سدا منيعا أمام لاعب خط وسط عملاق بافاريا موسيالا (41) الذي تعرض بعدها بثلاث دقائق لاصابة خطيرة بعدما التوى كاحله عند ملامسته للأرض ليغادر الملعب على حمالة، ويحلّ سيرج غنابري بدلا بعد العودة من الاستراحة.

واعتقد المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو أنه افتتح التسجيل لبايرن بعد ركلة حرة من مواطنه أوليسيه، إلا أن هدفه الرأسي الغي بسبب وقوعه في مصيدة التسلل (45+1).

واصل سان جرمان إهدار الفرص في الشوط الثاني، مع المغربي أشرف حكيمي الذي سدد ركلة حرة (47) وكرة بعد دقيقة لبرادلي باركولا تصدى لها بسهولة نوير.

وسدد أوليسيه كرة مرت فوق الحارس دوناروما (61) وأخرى تجاوزت العارضة (66)، في حين كاد نوير أن يقع في المحظور حين مرر عن طريق الخطأ الكرة إلى كفاراتسخيليا ثم أخطأ في التصدي لها، إلّا أن ديمبيليه الذي كان قد دخل للتو اندفع للأمام لكنه فشل بطريقة غريبة في هز الشباك الألمانية (73).

وافتتح دويه التسجيل لسان جرمان بعدما أحبط البرتغالي جواو نيفيش هجمة مرتدة بافارية وتبادل الكرة مع حكيمي، ووجد دويه على حافة منطقة الجزاء ليسدد الاخير أرضية إلى القائم القريب لم يتمكن نوير من صدها (78).

وطرد باتشو بالبطاقة الحمراء بعد ضربه ليون غوريتسكا اثر صراع على كرة عالية (82)، قبل أن يطرد لاعب بايرن السابق هرنانديز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما ضرب بمرفقه البديل البرتغالي رافايل غيريرو.

وبخلاف مجريات اللعب، نجح ديمبيليه الذي كان قد اصاب العارضة قبلها بقليل، في هز الشباك البافارية بقدمه اليمنى بعد عمل فردي رائع من حكيمي الذي تلاعب بثلاثة بافاريين (90+6).