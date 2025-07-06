بولوني سور مير (فرنسا) : انتزع الهولندي ماتيو فان در بويل درّاج فريق ألبيسين الفوز متفوقا على السلوفيني تادي بوغاتشار حامل اللقب في المرحلة الثانية من طواف فرنسا للدراجات الهوائية بعد صراع مثير في بولون سور مير الاحد.

وسمح الفوز للدراج الهولندي بانتزاع صدارة الترتيب العام بعد حرمانه بوغاتشار من تحقيق انتصاره الـ 100 في مسيرته، وبعد سباق شهد تقاربا شديدا بين 30 دراجا في الكيلومترين الاخيرين.

وحقق فان در بويل فوزه الثاني في طواف فرنسا، لينتزع القميص الاصفر من زميله البلجيكي ياسبر فيليبسن الفائز بالمرحلة الافتتاحية السبت.

وجاء الدنماركي يوناس فينغيغارد ثالثا امام الفرنسي رومان غريغوار الذي حل رابعا ومواطنه الآخر جوليان ألافيليب الخامس.

وكان فان در بويل فاز ايضا بالمرحلة الثانية من طواف فرنسا في نسخة عام 2021 وتمكن بعدها لستة أيام مثيرة من الاحتفاظ بالقميص الاصفر.

وقال فان در بويل "الفوز مجددا بعد أربع سنوات من آخر فوز، أمر رائع. في السنوات الأخيرة، حاولتُ الوصول إلى هنا وأنا في قمة مستواي، لكنني لم أحقق ذلك قط".

ومع أن زميله فيليبسن خسر القميص الاصفر، الا انه سيستهل السباق الاثنين بالقميص الاخضر الذي يُمنح للدراج الاسرع.

وصعد بوغاتشار حامل اللقب ايضا الى منصة التتويج بسبب النقاط التي فاز بها في التلال الاربع خلال مرحلة الاحد، ما منحه الحق بارتداء قميص ملك الجبال.

ويحتل متسابق فريق الامارات المركز الثاني في الترتيب العام، فيما جاء فينغيغارد ثالثا بفارق ثانيتين.