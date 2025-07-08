إيست راذرفورد (الولايات المتحدة) : من المواجهة بين الإيطالي جانلويجي دوناروما والبلجيكي تيبو كورتوا في حراسة المرمى، إلى الصراع على جائزة الكرة الذهبية بين الفرنسيين عثمان ديميبيله وكيليان مبابي، لن تخلو مواجهة نصف نهائي كأس العالم للأندية بين باريس سان جرمان وريال مدريد الإسباني الأربعاء من العديد من المواجهات المتباعدة التي تضفي إثارة على اللقاء.

دوناروما كورتوا.. صراع حراسة المرمى

سيشهد ملعب "ميتلايف" في إيست روثرفورد صدام اثنين من أبرز الحراس في العالم.

يدين سان جرمان بباكورة ألقابه في دوري أبطال أوروبا في الموسم المنصرم إلى حارسه الإيطالي البالغ 26 عاما. يتمتع دوناروما بقامة طويلة (1.96 م) ويقدّم أداء مميزا بين الخشبات الثلاث، وقد توّج أفضل لاعب في كأس أوروبا 2021 التي فاز بها مع منتخب إيطاليا، وكان حاسما في العديد من مباريات باريس.

وعلى الرغم من بعض الجدل في النادي مع اقتراب انتهاء عقده في 2026، تمكن من استعادة مكانته، وأكد في 18 حزيران/يونيو أن مفاوضات التجديد "تسير بشكل جيد".

يفرض كورتوا نفسه بين أفضل حراس العالم وقد أثبت ذلك مجددا في الولايات المتحدة من خلال تصديات رائعة. الدليل على أنه بعيد عن الاعتزال على الرغم من بلوغه 33 عاما، هو عودته في آذار/مارس إلى صفوف المنتخب البلجيكي بعد تعيين الفرنسي رودي غارسيا مدربا للمنتخب، بعد أن كان قد اعتزل اللعب دوليا لفترة.

فيتينيا تشواميني.. مفاتيح بناء الهجمات

يمتلك هذان اللاعبان مفتاح بناء الهجمات في فريقيهما.

في باريس، فرض البرتغالي فيتينيا العنصر نفسه أساسيا في وسط الملعب إلى جانب مواطنه جواو نيفيش والإسباني فابيان رويس.

اللاعب البالغ 25 عاما الذي انضم في 2022 من ولفرهامبتون الإنكليزي، انتظر رحيل النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار في العام التالي ليبرز أكثر، علما انه لم يرتبط معهما بعلاقة وطيدة. نفض عنه صورة اللاعب الخجول والمتردد أمام النجوم، وبات الآن أحد قادة الفريق.

يملك الفرنسي أورليان تشواميني أيضا هذه المكانة داخل ريال مدريد، على الرغم من وجود العديد من اللاعبين الذين يتمتعون بشخصية قوية.

يُعتبر اللاعب الذي وصل إلى نهائي كأس العالم 2022 مع منتخب بلاده، ركيزة في مدريد الذي انتقل إليه في 2022 من موناكو.

ولا يخطط المدرب الجديد شابي ألونسو للتخلي عنه، إذ أعد له دورا مخصصا كمدافع ضمن خط دفاع مكون من خمسة لاعبين، لكنه لعب في الوسط خلال ربع النهائي، ما يدل على مرونته وقدرته على التكيّف مع مختلف المواقف.

كفاراتسخيليا فينيسيوس.. الجناح الأيسر الذهبي

لم يستغرق خفيتشا كفاراتسخيليا وقتا طويلا ليصبح عنصرا لا غنى عنه في أسلوب لعب سان جرمان. من دون هذا اللاعب الجورجي البالغ 24 عاما، لا يمكن التأكد من أن النادي الباريسي كان سيصل إلى نهاية مشواره في دوري الأبطال، إذ لعب دورا مهما في تغطية الجانب الأيسر سواء في الهجوم أو الدفاع.

يتمتع هداف نهائي دوري الأبطال، اللاعب السابق لنابولي الذي تم شراؤه مقابل 70 مليون يورو في فترة الانتقالات الشتوية، بقدرة عمل استثنائية.

يعتبر البرازيلي فينيسيوس جونيور نموذجا للاعب البرازيلي الماهر الذي يجيد المراوغة. ارتدى قميص ريال مدريد منذ 2018، وبنى سجلا استثنائيا من الإنجازات ففاز بلقبين في دوري الأبطال (2022، 2024). لكن تصرفاته المثيرة للجدل على أرض الملعب وامتناعه عن حضور حفل تسليم الكرة الذهبية 2024 التي ذهبت إلى الإسباني رودري، أثّرت على صورته.

ديمبيليه مبابي.. صراع على الكرة الذهبية

يحلم البطلان العالميان لمونديال روسيا 2018 برفع أكبر جائزة فردية في كرة القدم. يظهر عثمان ديميبيله كمرشح قوي بعد نجاحاته الجماعية والفردية مع سان جرمان. سجل 34 هدفا هذا الموسم، وتخلص أخيرا من صورة اللاعب الذي لا يتمتع بالدقة أو الفعالية أمام مرمى المنافسين التي كانت تلصق به.

وصل مصابا في فخذه إلى الولايات المتحدة، ولم يبدأ كأساسي في المسابقة حتى الآن، لكنه سجل فريقه الثاني في الفوز على بايرن ميونيخ الألماني 2 0 في ربع النهائي.

مبابي عانى من سيناريو مشابه بسبب إصابته بالتهاب معدة وأمعاء، فغاب عن الدور الأول لكنه سجل هدفا رائعا في الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني 3 2 في ربع النهائي.

سجل 44 هدفا هذا الموسم، تألق بشكل لافت على الصعيد الفردي بقميص النادي الأبيض في موسمه الأول، لكنه كان مخيبا على الصعيد الجماعي اذ خرج فريقه خالي الوفاض من أي لقب.