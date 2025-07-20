تارتو : حقق السائق الشاب السويدي أوليفر سولبيرغ، نجل بيتر بطل العالم السابق، الاحد باكورة انتصاراته في منافسات الفئة الملكة وذلك بفوزه برالي إستونيا، الجولة الثامنة من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي".

في سن الـ 23 عاما استفاد نجل بيتر، المتوج باللقب العالمي عام 2003، من الفرصة التي قدمها له فريق تويوتا للمشاركة خلف مقود سيارة عالمية في ظل غياب بطل العالم ثماني مرات الفرنسي سيباستيان أوجييه الذي يشارك في برنامج جزئي في السنوات الاخيرة.

وأحكم السويدي قبضته على صدارة الرالي منذ اليوم الثاني الجمعة وحافظ على المركز الاول حتى النهاية الاحد.

وأنهى أوليفر 20 مرحلة خاصة بالسرعة بوقت 2:36.35.1 ساعتين، متقدما بفارق 25.2 ثانية و48.3 ثانية تواليا على سائقي هيونداي الإستوني أوت تاناك، بطل العالم 2019، المتصدر الجديد للترتيب العام والبلجيكي تييري نوفيل حامل اللقب العالمي.

صرخ سولبيرغ الإبن والدموع تنهمر من عينيه فور وصوله إلى خط النهاية "بعد كل هذا، وبعد سنوات طويلة من المحاولة والمحاولة والحلم، أنا و(ملاحه البريطاني) إليوت (إدموندسون) حققنا ذلك أخيرا".

وأضاف "لم أستمتع بمثل هذا الوقت في حياتي".

اثبت أوليفر علو كعبه طوال الرالي في ظل ظروف صعبة وخاصة الأحد مع بداية هطول الأمطار. دائم الابتسام وصاحب روح مرحة، يشبه كثيرا والده الملقب بـ"مستر هوليوود" لشغفه بالاستعراض.