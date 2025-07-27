لندن : وافق بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم، على دفع 65.5 مليون جنيه استرليني (88 مليون دولار) لضم الجناح الكولومبي لويس دياس من ليفربول بطل إنكلترا، وذلك وفق ما أفادت تقارير عدة الأحد.

وتقدم النادي البافاري الأسبوع الماضي بعرض أولي قدره 59 مليون جنيه استرليني لضم الكولومبي الدولي، لكن ليفربول رفضه، ما دفعه إلى تقديم عرض جديد يبدو أنه يرتقي إلى ما يصبو إليه بطل الدوري الممتاز.

وأفادت التقارير بأن الكولومبي حصل على الاذن لمغادرة الجولة الآسيوية التي يقوم بها ليفربول، من أجل إجراء الفحص الطبي تمهيدا للانضمام إلى بايرن.

وعاش ابن الـ28 عاما الموسم الماضي أفضل فتراته مع فريق المدرب الهولندي أرنه سلوت، بتسجيله 17 هدفا ساهم من خلالها بتتويجه بلقب الدوري الإنكليزي للمرة العشرين في تاريخه.

لكنه على الرغم من ذلك ينوي المضي قدما في مسيرته بعيدا عن ملعب "أنفيلد" وخوض تجربة جديدة، وهو ما أعلم به مسؤولي النادي في أكثر من مناسبة.

وكان دياس يأمل بالانتقال إلى برشلونة الإسباني الذي رأى فيه تعاقدا مثاليا لإكمال أضلاع المثلث الهجومي مع نجمه الشاب لامين جمال والبرازيلي رافينيا، بيد أن ليفربول رفض عرض النادي الكاتالوني، فقرر بطل إسبانيا صرف النظر عن الصفقة والبحث عن بدائل أخرى.

واستُبعد دياس من مباراة ليفربول الودية التي خسرها 2 4 أمام ميلان الإيطالي في هونغ كونغ يوم السبت، مع تزايد التكهنات حول مستقبله.

وقال سلوت بعد مباراة ميلان "في ما يتعلق بوضع لوتشو (دياس)، هناك الكثير من الشائعات حوله مؤخرا، ولا يمكنني الخوض في ذلك. إنه يتدرب بشكل جيد معنا، لكننا قررنا عدم إشراكه في الوقت الحالي"، مضيفا "أنا معتاد على التحدث مع معظم لاعبيّ بانتظام. لا أستطيع التعليق أكثر على ذلك".

يمنح التعاقد المرتقب مع دياس العملاق البافاري بديلا ممتازا لجمال موسيالا الذي يغيب عن الملاعب لفترة طويلة بعد إصابته بكسر في الساق وخلع في الكاحل خلال كأس العالم للأندية الأخيرة.

انشغل ليفربول في سوق الانتقالات حيث عزز خياراته الهجومية بصفقات باهظة لضم صانع ألعاب باير ليفركوزن الألماني فلوريان فيرتس والمهاجم الفرنسي للفريق الألماني الآخر أينتراخت فرانكفورت أوغو إيكيتيكي.

كما تعاقد مع المدافعين الهولندي جيريمي فريمبونغ من ليفركوزن والمجري ميلوش كيركيز من مواطنه بورنموث والحارس الجورجي جيورجي مامارداشفيلي من فالنسيا الإسباني.