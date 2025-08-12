باريس : انتقل قائد المنتخب الإسباني لكرة القدم ألفارو موراتا إلى نادي كومو على سبيل الإعارة لموسم واحد مع إلزامية الشراء قادما من مواطنه ميلان، وفقا لما أعلنه الثلاثاء الناديان الإيطاليان.

ولعب الدولي البالغ 32 عاما النصف الثاني من الموسم الماضي معارا مع غلطة سراي بطل تركيا، بعدما لم يظهر بالمستوى المأمول مع ميلان محرزا ستة أهداف فقط في 24 مباراة.

واحتل كومو المركز العاشر في الدوري المحلي الموسم الماضي تحت قيادة مدربه الإسباني سيسك فابريغاس، في موسمه الأول بالدرجة الأولى بعد غياب دام 21 عاما.

وقال موراتا "عندما واجهتهم العام الماضي، كنت قادرا على تقدير الفريق والمشروع؛ يمكنك رؤية الكثير من الطموح لديهم".

وأضاف "أعد المشجعين والنادي بأني سأقدم 200% في كل مباراة وحصة تدريبية. لا أستطيع الانتظار لارتداء هذا القميص".

وأحرز موراتا العديد من الألقاب الكبيرة في مسيرته التي شملت الدفاع عن ألوان ناديي العاصمة الإسبانية مدريد، ريال وأتلتيكو، وتشلسي الإنكليزي ويوفنتوس الإيطالي، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي.

وخاض موراتا 86 مباراة دولية مع "لا روخا" سجّل خلالها 37 هدفا وأحرز لقبي كأس أوروبا 2024 كقائد للفريق ودوري الأمم الأوروبية 2023.

وقال فابريغاس "عرفت ألفارو لسنوات طويلة وكنت معجبا دائما بطريقة لعبه وبالطريقة التي يتصرف بها. إنه مهاجم ذكي وكان حاسما في اللحظات الأهم".