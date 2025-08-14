ليفربول : توصل ناديا بارما الإيطالي وليفربول الإنكليزي الى اتفاق يقضي بانضمام مدافع الأول الواعد جوفاني ليوني إلى صفوف بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم الموسم الماضي بحسب ما اعلن مدرب الأخير الهولندي أرنه سلوت.

وتبلغ كلفة انتقال المدافع البالغ 18 عاما والذي خاض 17 مباراة فقط في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، 35 مليون دولار وفقا للتقارير.

وأنفق ليفربول نحو 353.10 مليون دولار للتعاقد مع الألماني فلوريان فيرتس، الفرنسي هوغو إيكيتيكيه، الهولندي جيريمي فريمبونغ والمجري ميلوش كيركيز، لتعزيز صفوفه بعد تتويجه بلقب الدوري المحلي الموسم الماضي للمرة العشرين، معادلا الرقم القياسي لغريمه مانشستر يونايتد.

ومع ذلك، فإن انتقال جاريل كوانساه إلى باير ليفركوزن الألماني لم يترك بين يدي سلوت سوى ثلاثة لاعبين في مركز قلب الدفاع للاختيار من بينهم، بمن فيهم جو غوميز الذي غاب عن معظم الفترة الإعدادية للموسم الجديد بسبب الإصابة، بينما لا تزال الشكوك تحوم حول مستقبل الفرنسي إبراهيما كوناتيه الذي ينتهي عقده بعد عام من الآن.

وقال سلوت في مؤتمر صحافي قبل مباراة ليفربول الافتتاحية في الدوري الجمعة أمام بورنموث "اتفق الناديان على الصفقة، لكنه لم يوقع معنا حتى الآن. سأتمكن من الحديث عن مزيد من التفاصيل في اللحظة التي يوقع فيها معنا".

وعلى الرغم من وصول ليوني، قد يُضيف ليفربول إلى صفوفه المزيد من لاعبي قلب الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، علما أن تقارير تربطه بالتعاقد مع قائد كريستال بالاس مارك غيهي.