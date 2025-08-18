سينسيناتي (الولايات المتحدة) : تُوّج الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثانيا عالميا بلقب دورة سينسيناتي الأميركية لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب للمرة الأولى في مسيرته، وذلك بعد انسحاب منافسه الإيطالي يانيك سينر الأول الإثنين في نهاية المجموعة الأولى عندما كان متأخرا 0 5 بسبب الإعياء.

وحقق ألكاراس لقبه الثامن في دورات الماسترز الألف نقطة، علما أنه يملك خمسة ألقاب غراند سلام، بما فيها لقب رولان غاروس في باريس على حساب سينر بالذات في حزيران/يونيو.

وعزّز الإسباني صدارته في عدد الانتصارات هذا الموسم في بطولات "أيه تي بي" برصيد 54 فوزا، كما بات يتفوّق على الإيطالي 9 5 في المواجهات المباشرة بينهما، و5 2 على الأراضي الصلبة.

وأخذ البالغ من العمر 22 عاما المبادرة سريعا عبر كسر إرسال منافسه في الشوط الأول من المباراة، مستفيدا من أربعة أخطاء مباشرة ارتكبها الإيطالي، فتقدم 1 0، ثم 2 0 بحسم شوط إرساله، إلى أن عزّز تقدّمه بكسر ثان تواليا 3 0.

وتابع سيطرته الكاملة على المجموعة الأولى بفوزه بالشوط الرابع 4 0، ثم الخامس بكسر إرسال سينر مستفيدا من خطأ مزدوج ارتكبه الأخير 5 0.

بعد التأخر 0 5 في المجموعة الأولى، أخذ المصنف أولا وقتا مستقطعا طبيا قرر بعده الانسحاب من النهائي، مانحا غريمه لقبه الأول في الدورة الأميركية.

وقال البالغ 24 عاما بعد طلبه المساعدة الطبية "آسف يا رفاق، لا أستطيع. حاولت لكنني لا أستطيع. أشعر بالسوء. لا أستطيع الحركة، أشعر وكأنني سأنهار. أعتذر من الجماهير".

وردّ عليه ألكاراس "اعتن بنفسك، هذا هو الأهم".

وكرّر سينر اعتذاره من الجمهور الحاضر في الملعب بعد نهاية المباراة، مشيرا إلى أنه بدأ يشعر بالمرض الأحد "منذ الأمس (الأحد)، لم أشعر بحال جيدة. ظننت أن حالتي ستتحسن خلال الليل، لكن الوضع ازداد سوءا. حاولت أن أجعلها مباراة قصيرة على الأقل، لكنني لم أستطع تحمُل المزيد".

وأعرب حامل اللقب عن تعاطفه مع منافسه "متأكد تماما من عودتك من هذه المواقف أفضل، بل أقوى مما كنت عليه دوما. هذا ما يفعله الأبطال الحقيقيون".