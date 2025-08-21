ميلانو (إيطاليا) : ينطلق الدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم الجديد 2024 2025 السبت عندما يستهل نابولي حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة ساسوولو العائد إلى النخبة بعد عام في الدرجة الثانية.

تسلّط وكالة فرانس برس الضوء على بعض الوافدين الجدد إلى "سيري أ" وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد في ظل منافسة حامية الوطيس بين الأندية لخطف لقب الدوري.

كيفن دي بروين (نابولي)

تصدر البلجيكي دي بروين عناوين الصحف خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد انضمامه قادما من مانشستر سيتي الإنكليزي إلى مواطنه روميلو لوكاكو ومنافسه السابق في الـ"بريميرليغ" الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي، ليعزز نابولي صفوفه بواحد من أفضل اللاعبين في القرن الحالي.

كان انضمام ابن الـ34 عاما بعقد لمدة عامين مع خيار التمديد لموسم آخر، بعد فترة وجيزة من حسم النادي الجنوبي للقب الدوري، بمثابة إشارة مطمئنة للجماهير على أن نابولي يعمل على تدعيم قوته مع العودة للمنافسة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

رغم ذلك، عانى البلجيكي من سلسلة من المشكلات البدنية في المواسم الأخيرة، حيث تسببت إصابتان في أوتار الركبة في غيابه عن فترات طويلة من الموسمين الماضيين.

لوكا مودريتش (ميلان)

حظي النجم المخضرم الكرواتي مودريتش بتصفيق حار في كل مرة لمس فيها الكرة خلال فوز ميلان على باري 2 0 في كأس إيطاليا الأحد، وكان انضمامه بمثابة صفقة رابحة لجماهير الـ"روسونيري" التي شاهدت بطل أوروبا سبع مرات يتراجع إلى المركز الثامن في الموسم الماضي.

سيصل مودريتش إلى عتبة الأربعين الشهر المقبل، ومن غير المرجح أن يلعب بالطاقة ذاتها التي أظهرها على مدار 13 عاما حافلة بالألقاب مع ريال مدريد الإسباني، وحقيقة أن وصوله قد أثار كل هذه الضجة دليل على مدى تراجع الدوري الإيطالي مقارنة مع أيام مجده في التسعينيات والسنوات الأولى من هذا القرن عندما كان يطلق عليه لقب "جنة كرة القدم".

رغم تقدمه في السن، أثبت مودريتش قدرته على توفير التوازن والهدوء لخط وسط الملعب الذي فقد نجمه الهولندي تيجاني رايندرس المنتقل إلى صفوف مانشستر سيتي.

جوناثان ديفيد (يوفنتوس)

تعاقد يوفنتوس مع المهاجم الكندي جوناثان ديفيد في صفقة انتقال حر، بهدف تعزيز صفوفه لتعويض عدم وضع المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش ضمن خططه للموسم الجديد.

ساهم ديفيد، البالغ 25 عاما، في فوز ليل بلقب الدوري الفرنسي عام 2021. ينضم ديفيد إلى ناد احتل المركز الرابع في الدوري الموسم الماضي، ولم يُشكل أي خطورة على نابولي، بينما خرج من الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل المهاجم الكندي 109 أهداف في 232 مباراة خلال خمس سنوات مع ليل. تألق على الساحة الأوروبية في الموسم الماضي، مسجلا هدف الفوز الوحيد على ريال مدريد 1 0، وثنائية في الانتصار على القطب الثاني للعاصمة الإسبانية أتلتيكو 3 1.

ألفارو موراتا (كومو)

عاد ألفارو موراتا إلى إيطاليا بعد قرار غلطة سراي التركي عدم تفعيل خيار الشراء النهائي لإعارته من ميلان، لينتقل إلى كومو، النادي الطموح والثري والمتواضع والذي يقع ملعبه على ضفاف بحيرة.

بدعم من شركة التبغ العملاقة دجاروم، يواصل كومو، كعادته، تحركاته في سوق الانتقالات، حيث يستعد للتقدم أكثر نحو مراكز الشرف في الدوري بعد احتلاله المركز العاشر مع نهاية الموسم الماضي، وذلك في أول موسم له بين أندية النخبة منذ 21 عاما.

سينضم المهاجم الإسباني (32 عاما) الذي سبق له أن ارتدى قميصي يوفنتوس وميلان، إلى مجموعة كبيرة من مواطنيه في كومو، بمن فيهم زميله السابق في تشلسي الإنكليزي ومنتخب "لا روخا"، سيسك فابريغاس الذي صنع لنفسه اسما لامعا كمدرب شاب.

خيسوس رودريغيس (كومو)

من بين الوجوه الإسبانية الجديدة في كومو، الجناح الشاب خيسوس رودريغيس (19 عاما) والقادم الشهر الماضي من ريال بيتيس مقابل أكثر من 20 مليون يورو. سرعان ما ترك انطباعا جيدا في ملعب جوسيبي سينيغاليا.

صنع رودريغيس هدفين للمهاجم اليوناني أناستاسيوس دوفيكاس، منافس موراتا على مركز قلب الهجوم، في الفوز على سودتيرول من الدرجة الثانية 3 1 في كأس إيطاليا السبت.

يواجه منافسة من الشابين السنغالي أسان دياو وزميله الوافد الجديد الهولندي جايدن أداي (19 عاما لكل منهما)، لكنه أظهر إمكانات كبيرة ليفرض نفسه نجما على غرار الأرجنتيني نيكولاس باس (20 عاما).

صفقات أخرى تحت الأضواء

يأمل الشاب إيفان فيرغوسون (20 عاما) في إحياء مسيرته على سبيل الإعارة مع روما بقيادة المدرب جان بييرو غاسبريني، بعدما وجد المهاجم الإيرلندي نفسه خارج حسابات برايتون، بينما يعود تشيرو إيموبيلي وفيديريكو بيرنارديسكي إلى بولونيا، بطل كأس إيطاليا.