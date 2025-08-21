نيويورك : احتفظ الثنائي الإيطالي أندريا فافاسوري وسارة إيراني بلقب مسابقة الزوجي المختلط في بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى في الغراند سلام لكرة المضرب، وذلك بفوزه على النروجي كاسبر رود والبولندية إيغا شفيونتيك 6 3 و5 7 و10 6 الاربعاء.

وقرر القيمون على بطولة فلاشينغ ميدوز هذا العام إدخال تعديلات جذرية على مباريات الزوجي المختلط والتي أقيمت خلال الأسبوع التأهيلي للأدوار الأولى، بعدما كانت تقام تقليديا بالتزامن مع منافسات الفردي للسيدات والرجال. كما تم تقصيرها إلى يومين من المنافسة بمشاركة 16 فريقا.

واستقطبت منافسات النسخة الحالية من الزوجي المختلط، العديد من النجوم البارزين في الفردي لدى الرجال والسيدات، على غرار الصربي نوفاك ديوكوفيتش (لعب إلى جانب مواطنته أولغا دانيلوفيتش) والإسباني كارلوس ألكاراس (مع البريطانية إيما رادوكانو) اللذين خرجا من الدور الأول الثلاثاء.

ويأمل المنظمون من هذه الخطوات في جذب أعداد أوسع من الجماهير، بعدما أدى قرار إدخال التغييرات إلى حرمان بعض المتخصصين في هذا المجال من المشاركة في البطولة الأميركية.

قالت إيراني (38 عاما) بعد نهاية المباراة "هذا الفوز لجميع لاعبات الزوجي اللواتي لم يتمكنّ من المشاركة في هذه البطولة".

من ناحيتها، قالت شفيونتيك المصنفة ثانية عالميا ابنة الـ24 عاما خلال حفل التتويج متوجهة إلى إيراني "أحسنتِ"، ومازحت فافاسوري (30 عاما) قائلة "أظن أنك أثبت أن لاعبي الزوجي المختلط أذكى تكتيكيا من لاعبي الفردي".

وأضافت "لكننا واصلنا القتال حتى النهاية، وحاولنا المنافسة".

في المقابل، قال فافاسوري "كما هو الحال مع كل شيء، هناك إيجابيات وسلبيات في تطور هذا النظام".

وأردف "أفضل ما يمكن استخلاصه من هذين اليومين هو أن المزيد من الناس اكتشفوا منافسات الزوجي المختلط".