مرسيليا : قاد المهاجم العائد الغابوني بيار إمريك أوباميانغ فريقه مرسيليا لتحقيق فوزه الاول بتسجيله هدفين من خماسية الفوز على ضيفه باريس أف سي الصاعد إلى النخبة بعد 46 عاما بنتيجة 5 2 السبت، ضمن المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وفرض أوباميانغ الذي دافع عن ألوان القادسية السعودي الموسم الماضي قبل أن يعود هذا الموسم إلى النادي الجنوبي الذي لعب في صفوفه في موسم 2023 2024، نفسه نجما للقاء بتسجيله الهدفين الثاني والثالث (24 و73) وتسببه بركلة جزاء سجل منها الانكليزي مايسون غرينوود هدف السبق (18)، ليعود الاخير ويهدر ركلة ثانية في الدقيقة 85. وأضاف الدنماركي بيار إميل هويبيرغ والبديل روبينيو فاز الهدفين الرابع والخامس (81 و90+6).

وسجل الجزائري إيلان قيس قبال (28) والنيجيري موزيس سيمون (58) هدفي باريس أف سي.

"لم نلعب بشكل جيد"

أقرّ الإيطالي روبرتو دي تزيربي مدرب مرسيليا أنه "لم نلعب بشكل جيد، لعبنا بشكل سيئ. أعرف لاعبيّ جيدا وأعرف قدراتهم. ولهذا أقول إننا لعبنا بشكل سيئ".

وأضاف "لكن أملك أيضا تفسيرا لذلك. لقد مررنا بأسبوع صعب للغاية" في اشارة الى الشجار الذي حصل بين أدريان رابيو والانكليزي جوناثان رو ما دفع ادارة النادي إلى وضعهما على لائحة المغادرين.

وأضاف بشأن رابيو "أتواصل مع الجميع"، على أمل أن تتوفر "الظروف اللازمة لإصلاح الأمور" معه.

وكان النادي الجنوبي استهل مغامرته بخسارته أمام رين 0 1، على غرار باريس أف سي الذي سقط بالنتيجة ذاتها أمام أنجيه.

وهي المباراة الاولى التي تجمع بين الفريقين منذ 30 كانون الثاني/يناير 1982، حين فاز مرسيليا 2 1 عندما كانا يخوضان غمار الدرجة الثانية.

وافتتحت المرحلة الجمعة، بفوز باريس سان جرمان حامل اللقب على ضيفه أنجيه بهدف من لاعب وسطه الإسباني فابيان رويس، ليتصدر الترتيب بالعلامة الكاملة (6 نقاط).

على ملعب فيلودروم، سجل مرسيليا هدف السبق بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" لتأكيد خطأ من البرازيلي أوتافيو على أوباميانغ داخل منطقة الجزاء واحتساب ركلة جزاء نفذها الانكليزي مايسون غرينوود بنجاح (18)، قبل أن يضيف أوباميانغ الثاني من تسديدة استعراضية بقدمه اليسرى (24).

ورفض باريس أف سي إنهاء الشوط الاول من دون هز شباك مضيفه بفضل الجزائري إيلان قيس قبال الذي سدد كرة بينية رائعة بقدمه اليسرى استقرت في الشباك (28).

وألغى الحكم هدفا للمهاجم الجديد لباريس أف سي ويليم غوبلز بداعي التسلل (39).

لم يتأخر باريس أف سي في ادراك التعادل مع بداية الشوط الثاني، بعدما وجد الوافد الجديد المهاجم سيمون نفسه من دون رقابة ليكسر مصيدة التسلل بعد كرة من قبال ويتجه لخداع الحارس الأرجنتيني جيرونيمو رولي بتسديدة زاحفة بقدمه المينى (58).

واعاد أوباميانغ الأفضلية لفريقه بعدما استفاد من هفوة دفاعية من البديل لوان دوسيه ليسدد من داخل المنطقة في الشباك (73).

وهي المساهمة الرقم 301 لأوباميانغ (36 عاما) ضمن الدوريات الخمس الكبرى، حيث سجل 238 هدفا ومرر 63 كرة حاسمة، بعد كل من البولندي ليفاندوفسكي (453) والانكليزي هاري كاين (337) والمصري محمد صلاح (329) الذين ما زالوا نشطاء في الدوريات.

وحمل الهدف الرابع توقيع هويبيرغ من تسديدة زاحفة من أكثر من 25 مترا (81)، قبل أن يهدر مايسون فرصة رفع غلته الشخصية إلى هدفين بعدما سدد ركلة جزاء مرت إلى يسار المرمى (85).

واختتم الشاب روبينيو فاز (18 عاما) بديل أوباميانغ المهرجان التهديفي لمرسيليا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وحقق نيس الذي كان خسر أمام تولوز بهدف نظيف في مستهل مبارياته، فوزه الاول وجاء على حساب ضيفه أوكسير المنقوص 3 1.

سجل لاصحاب الارض العاجي جيريمي بوغا (3) ومواطنه كليمان أكبا خطأ في مرمى فريقه (24) والبديل النيجيري تيريم موفي (76)، وللضيف الذي خاض الشوط الثاني بعشرة لاعبين اثر طرد حارسه دونوفان ليون في الدقيقة الاول من الوقت بدل الضائع للأول، مهاجمه المالي لاسين سينايوكو (21).

وكان أوكسير فاز في مباراته الاولى على ضيفه لوريان 1 0.

ويلعب لاحقا ليون مع متز.