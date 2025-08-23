برلين : استهلّ باير ليفركوزن وصيف بطل الدوري الألماني لكرة القدم مشواره بقيادة مدربه الجديد الهولندي إريك تن هاغ بنحو سيئ، بعد خسارته أمام ضيفه هوفنهايم 1 2 السبت في المرحلة الأولى.

تقدّم ليفركوزن عبر مدافعه الجديد الإنكليزي جاريل كوانساه بعد ست دقائق من انطلاق المباراة، لكن المهاجم الكوسوفي فيسنيك أصلاني، العائد إلى هوفنهايم بعد إعارة، عادل النتيجة (25)، قبل أن يمنح الوافد الجديد تيم ليمبرله القادم من كولن التقدّم لهوفنهايم (52).

وتأتي خسارة ليفركوزن الذي توّج باللقب في موسم 2023 2024 وحصد لقب مسابقة الكأس في الموسم عينه الذي وصل به إلى نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بعد فوز ساحق للبطل بايرن ميونيخ الجمعة على لايبزيغ بسداسية نظيفة.

وكان ليفركوزن قد بدأ حقبة جديدة عقب انتقال مدربه السابق الإسباني شابي ألونسو إلى ريال مدريد، قبل تعيين تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي السابق. كما رحل هذا الصيف العديد من ركائز تشكيلة الفريق الأساسية مثل فلوريان فيرتس، السويسري غرانيت تشاكا، جوناثان تاه، الهولندي جيريمي فريمبونغ والحارس الفنلندي لوكاش هراديتسكي.

وخاض الفريق مباراته الرسمية الأولى مع تن هاغ في كأس ألمانيا، حيث فاز على غروسأسباخ من الدرجة الرابعة برباعية نظيفة ضمن الدور الأول.

وفاز أينتراخت فرانكفورت، ثالث الدوري في الموسم الماضي، على ضيفه فيردر بريمن 4 1.

سجّل لأصحاب الأرض كل من الشاب التركي جان يلماز أوزون (22)، الفرنسي جان ماتيو باهويا (25 و47) والبديل أنسغار كنوف (70)، وجاستن نييما (48) لبريمن.

وخسر فرايبورغ على أرضه أمام أوغسبورغ 1 3.

بعد تقدّم الضيوف بثلاثية اليوناني ديميتريوس يانوليس (32)، الفرنسي كريسلان ماتسيما (42) وماريوس وولف (45+2)، حاول أصحاب الأرض العودة بهدف الإيطالي فينتشنزو غريفو من ركلة جزاء (58) من دون أن ينجح في ذلك.

وفاز فولفسبورغ على مضيفه هايدنهايم بثلاثية تناوب على تسجيلها كل من الدنماركي أندرياس أولسن (20)، والبديلين السويدي ماتياس سوانبرغ (66) والجزائري محمد عمورة (87 من ركلة جزاء)، مقابل هدف من البرازيلي ليو سينزا (88).

وتغلب أونيون برلين على ضيفه شتوتغارت بهدفين سجلهما الوافد الجديد إلياس أنساه (18 و45+4) مقابل هدف عبر البديل البرتغالي تياغو توماش (86).